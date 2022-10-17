تطورات جديدة في محاكمة زوجة المخلوع واعلان مسئول ببنك شهير للمثول بالمحكمة

أمرت المحكمة الأحد باعلان مسئول ادارة المشتروات ببنك امدرمان الوطني للمثول امامها كشاهد دفاع عن زوجة الرئيس المعزول وداد بابكر ، في القضية التي تواجه اتهاما فيها بالثراء الحرام والمشبوه.
يذكر ان وداد بابكر تم توقيفها على ذمة دعوى جنائية بمخالفة نص المادة (7) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه للعام 89م تعديل 94 فى مصوغات ذهبية وقطع أراضى تقدر قيمتها تفوق الـ(4) مليار جنيه حسب الإتهام .
في وقت قررت فيه محكمة جنايات مخالفات الفساد وجرائم المال العام أمس برئاسة القاضى المعز بابكر الجزولى عثمان ، اعلان شاهدي دفاع هما مسئول المشتروات ببنك امدرمان الوطني و مندوب من شركة تانا المحدودة للمثول امامها والإدلاء بشهادتهما على ذمة الدعوى الجنائية الجلسة المقبلة في خضم ذلك مثل بالجلسة شاهد الدفاع الثالث مندوب من تسجيلات أراضي بحري وسط وافاد المحكمة بمعلومات مثيرة
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