تطورات جديدة في حادثة اغتيال اسرة الخرطوم بري (امتداد ناصر)

أوقفت شرطة بري عدد من المشتبه فيهم في حادثة اغتيال اسرة مكون من ثلاته اشخاص و خادمتهم داخل شقتهم بضاحية امتداد ناصر مربع (6)شرق الخرطوم
و كانت مجموعه مسلحه قد اقتحمت شقة الاسرة واطلقت الرصاص علي الام وابنها وابنتها الي جانب الخادمه وفور اكتشاف الحادث قام الاب بابلاغ الشرطة التي اوفدت دورية الي موقع الحادث وقامت برفع البصمات وارسالها الي الادلة الجنائية
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