تصريح من الناطق العسكري لحركة/ جيش تحرير السودان حول ما تناولته بعض الصحف والمواقع الإلكترونية

إن ما تناولته بعض الصحف والمواقع الإلكترونية حول وقوع معارك في شمال جبل مرة فيما بين قوات حركة / جيش تحرير السودان قيادة الاستاذ/ عبد الواحد محمد أحمد النور وفصيل منشق عن الحركة ، هي معلومات كاذبة وقول مردود لا أساس له من الصحة ،والصحيح ان مليشيات الدعم السريع المرتكزة في روكرو وما حولها هي التي قامت بالاعتداء والهجوم علي المواطنين العزل ،وارتكبت ابشع الجرائم بالمنطقة.
ظلت قوات حركة/ جيش تحرير السودان ملتزمة بأعلان وقف العدائيات الذي اعلنته قيادة الحركة من جانب واحد، ولكن في ظل مثل هذه الهجمات الوحشية والاعتداء علي المواطنين العزل ، لن نتواني في هذه حسم هذا الفوضي التي تمارسها هذه المليشيات الاجرامية ضد شعبنا في شمال جبل.
نحن أذ نشجب وندين ونستنكر باغلظ عبارات الشجب والادانة هذه الهجمات والاعتداء علي المواطنين الابرياء، فإننا نحذر حكومة الإنقلاب ومليشياتها في روكرو من مغبة هذه التصرفات الاستفزازية، وعليهم ألا يختبروا صبرنا علي هذه الهجمات والاعتداءات ،فالصبر علي هذه الغطرسة له حدود،ويجب عليهم التفكير ملياً قبل الاقدام على مثل هذه الحماقات ،وعلي الحكومة الأنقلابية ان تتحمل تبعات اي هجوم آخر ،وسوف يكون ردنا صاعقاً ومؤلماً. ولاعذر لمن أنذر.
وليد محمد أبكر ( تونجو ) الناطق العسكري ٢٢ اكتوبر ٢٠٢٢م
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق October, 21 2022
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