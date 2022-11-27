تصريح من الناطق الرسمي بإسم حركة/ جيش تحرير السودان

نعى اليم ...... سودانيز اون لاين دوت كم تحتسب الزميل صلاح النصري فى رحمه الله
الى جنات الخلد صديقي الحبيب صلاح النصري ..
شهداء الثورة السودانية من ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١ يوم انقلاب البرهان
دعوة للفنانين ، التشكليين و مبدعي الفوتوشوب لنشر جدارياتهم هنا
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 11-27-2022, 06:27 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
اخبار و بيانات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
11-27-2022, 05:20 PM

محمد عبد الرحمن الناير
<aمحمد عبد الرحمن الناير
تاريخ التسجيل: 12-09-2013
مجموع المشاركات: 317

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
تصريح من الناطق الرسمي بإسم حركة/ جيش تحرير السودان

    05:20 PM November, 27 2022

    سودانيز اون لاين
    محمد عبد الرحمن الناير-France
    مكتبتى
    رابط مختصر





    ●أولاً: القتال في جبل مرة:

    ■زعمت بعض الجهات المغرضة أن هنالك قتالاً يجري في جبل بين فصائل حركة/ جيش تحرير السودان بقيادة الأستاذ عبد الواحد محمد أحمد النور، ولكن هذا الإدعاء كذب وإفتراء على الحقيقة، فلا يوجد أي قتال بين الرفاق في جبل مرة، ولا توجد فصائل بالحركة حتي تتقاتل فيما بينها، فالحركة واحدة وموحدة تحت قيادتها الشرعية والتأريخية.

    ■إن ما جري في جبل مرة خلال الأيام الفائتة، هو تصدي قوات الحركة للهجوم الغادر الذي نفذته القوات الحكومية ممثلة في مليشيات الدعم السريع والجيش وبعض المأجورين والمتساقطين الذين وقعوا في براثن هذه المؤامرة الدنيئة، وهؤلاء ليست لهم أي علاقة تنظيمية بالحركة.

    ■تهدف هذه الإعتداءات المتكررة التي تشنها "القوات الحكومية" إلى إكمال مخطط الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتغيير الديمغرافي الذي بدأ منذ عام 2003م ولا يزال مستمراً.

    ■أيضاً يهدفون إلى تنفيذ مخطط نهب الثروات والمعادن التي تخص مواطني إقليم دافور خاصةً والشعب السوداني عامةً والأجيال القادمة، تحت دعاوي إقامة مشاريع إستثمارية وسياحية تصب في مصلحة الأفراد و"حكومة الخرطوم" الإجرامية، لإرتكاب مزيد من الجرائم والإنتهاكات، وتمويل أنشطة الإنقلابيين لمواصلة قمع الثوار السلميين وتثبيت أركان سلطة الإنقلاب الآيلة للسقوط.


    ●ثانياً: نهب الثروات:

    ■بأي منطق وطني وإنساني وأخلاقي أن تقتل شعباً ما، وتشرده من قراه وحواكيره إلى المعسكرات وتريد أن تقيم في أرضه مشروعات استثمارية وسياحية في مناطقه وقراه وحواكيره؟!

    ■لن نسمح لهذه المؤامرة الخبيثة أن تمر، ولن نقبل بنهب موارد شعبنا وثرواته المعدنية والطبيعية والأثرية.

    ■فلتبدأ المشاريع المشاريع الإستثمارية والتنموية في دارفور وكل السودان ، بعد الإنتصار النهائي لثورة شعبنا وإسقاط الإنقلاب، وإقرار سلام عادل وشامل ومستدام ومخاطبة جذور الأزمة التاريخية، وعودة آخر نازح ولاجئ طوعاً إلى قراهم وحواكيرهم ومناطقهم الأصلية وطرد المستوطنين منها، وتعويضهم فردياً وجماعياً ومعنوياً.

    ■وبناء دولة مواطنة متساوية بين جميع السودانيين، وإعادة هيكلة جميع مؤسسات الدولة وفق أسس قومية جديدة، وبناء جيش قومي واحد بعقيدة عسكرية جديدة عنوانها حماية الشعب والأرض والدستور وليس شن الإنقلابات والحروبات الداخلية.


    ●ثالثاً: المؤامرة المتجددة:


    ■لقد جرّب النظام البائد مؤامرة صنع ودعم وتسليح مجموعات مأجورة كي تحقق له ما فشلت فيه قواته ومليشياته مخطط الإستيلاء على جبل مرة ، ولكن "المحرش ما بكاتل"، فتكسرت كل تلك المؤامرات على سفوح جبل مرة، وهُزموا هزيمة نكراء أمام جبروت الرفاق الأشاوس و "الجبل قدورة" القائد العام لقوات الحركة، الذي لا تهزه رياح العملاء والمأجورين ومؤامرات المتآمرين.

    ■إن الإنقلابيون يقرأون من نفس كتاب "عمر البشير" ولم يتعظوا من مواعظ التاريخ وعبره، ولكن حتماً سوف يحصلون على نفس النتائج التي حصدها نظام البشير بل أسوأ منها.

    ■من ينتظر جثة حركة/ جيش تحرير السودان طافية على النهر، سيطول إنتظاره ، فالحركة وُلِدت لتبقى وتنتصر لمشروعها وشعبها وقيمها ومبادئها ، التي عمدتها بأرواح ودماء الشهداء، ومعاناة وعذابات الضحايا وصبر وبسالة الأسري والمعتقلين.


    #نقاوم_ولا_نساوم



    محمد عبد الرحمن الرحمن الناير
    الناطق الرسمي
    حركة/ جيش تحرير السودان
    27 نوفمبر 2022م





    عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق November, 26 2022
  • كاركاتير اليوم الموافق كاركاتير اليوم الموافق 26 نوفمبر 2022 للفنان عمر دفع الله



عناوين المواضيع المنبر العام بسودانيزاونلاين SudaneseOnline اليوم الموافق November, 26 2022
  • هذا الخبر يؤكد خروج العسكر ونجاح. وثيقة نقابة المحامين
  • حامد بشري...محن السياسة السودانية .. شيخ كدباس يلحقنا ويفزعنا
  • عاش ابوهاشم
  • السعوديه منتصره اليوم 2 - 0 ان شاء الله تعالى
  • في الممنوع
  • عناوين الصحف الصادره اليوم السبت 26 نوفمبر 2022م

    عناوين المقالات بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق November, 26 2022
  • السودان بين خيارين كتبه الطيب الزين
  • الحسن و الزعامة القادمة للاتحاديين كتبه زين العابدين صالح عبد الرحمن
  • كاس العالم 2034 بالسودان كتبه عبد المنعم هلال
  • بامية تسوية كتبه الريح عبد القادر محمد عثمان
  • كلمة في حق الإمام الحقاني كتبه نورالدين مدني
  • المحتوى الاجتماعي ومعايير النشر الالكتروني كتبه سري القدوة
  • البعد التاريخي للإسلام المتطرف كتبه اسعد عبدالله عبدعلي
  • صلاح غريبة يكتب: لرسم استراتيجة إعلامية خاصة بالأمن القومي
  • امتلك المنتخب السعودي قنطار الشطارة وافتقد درهم الحظ كتبه علاء الدين محمد ابكر
  • هل يعقل انهم جادون في التسوية وهم يواصلون قتل شبابنا؟ كتبه أحمد الملك
  • دوائر الخريجين أو فضائح الصفوة (2-2) كتبه عبد الله علي إبراهيم
  • تعرف على اربعة ملاعق ذهب راها حمدوك في فم الصادق المهدي ؟ كتبه ثروت قاسم
  • نحن والغرب ! كتبه زهير السراج
  • لا اتفاق مع وجود هذا الثلاثي المجرم كتبه د. زاهد زيد
  • هل ستكون مباراة ايران وامريكا القادمة فوق صفيح ساخن ؟ كتبه علاء الدين محمد ابكر
  • فلسطين في المونديال مواقفٌ ومشاهدٌ كتبه د. مصطفى يوسف اللداوي
  • ديسمبر ثورة تحرير، و إستقلال حقيقي.. كتبه خليل محمد سليمان
  • خيار المقاومة.. التفاوض صناعة بيروقراطية كتبه د. ياسر محجوب الحسين
  • انتحار الباشبوزوق الدارفوري على السجّادة الميرغنية..!! كتبه اسماعيل عبدالله
  • الشعب كله كان ينصت؟ هل اختفى الإنصات اليوم؟ كتبه د.أمل الكردفاني
  • بالصورة فضيحة بجلاجل لعمالة مولانا الميرغني للمخابرات المصرية التي تشغله كما الاراجوز؟4/6كتبه























    •                   


    [رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

    تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
    at FaceBook




    احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
    اراء حرة و مقالات
    Latest Posts in English Forum
    Articles and Views
    اخر المواضيع فى المنبر العام
    News and Press Releases
    اخبار و بيانات



    فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
    الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
    لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
    About Us
    Contact Us
    About Sudanese Online
    		 اخبار و بيانات
    اراء حرة و مقالات
    صور سودانيزاونلاين
    فيديوهات سودانيزاونلاين
    ويكيبيديا سودانيز اون لاين
    منتديات سودانيزاونلاين     		News and Press Releases
    Articles and Views
    SudaneseOnline Images
    Sudanese Online Videos
    Sudanese Online Wikipedia
    Sudanese Online Forums
    If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

    © 2014 SudaneseOnline.com

    Software Version 1.3.0 © 2N-com.de