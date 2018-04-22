تصريح صحفي من هيئة محامي دارفور حول لقاء الهيئة بالحزب الشيوعي السوداني

09:04 PM April, 22 2018 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

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يوم الاحد الموافق2018/04/15 زارت هيئة محامي دارفور دار الحزب الشيوعي بالخرطوم لتحية قيادات الحزب المفرج عنها من الإعتقال والرهن السياسي ولتثمين مواقف الحزب وأفضت الزيارة إلي ترتيب زيارة ثانية للهيئة لدار الحزب الشيوعي في الخميس الموافق 2018/04/19لتبادل وجهات النظر حول قضايا إستعادة الحياة الدستورية للبلاد والتأسيس للدستور الدائم والديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية

وفي الزيارة الثانية :-

1- أحيطت الهيئة علما بم تم في التحقيق الأمني بواسطة مدير عام جهاز الأمن مع قيادات الحزب والتي كانت رهائن لدي جهاز الأمن ورد الحزب علي مدير عام جهاز الأمن في التحقيق الأمني حول موقف الحزب المعلن في التمسك بالعمل علي إزالة نظام الحكم غير الدستوري القائم والمؤسس بنيانه علي الإنقلاب علي الدستور في30 يونيو 1989 وسعي الحزب بجد نحو إستعادة الحياة الدستورية للبلاد وإقامة البديل الديمقراطي من أجل كفالة الحقوق الأساسية والحريات العامة وسيادة حكم القانون .

2- أحاطت الهيئة الحزب الشيوعي برؤيتها حول التجربة الماثلة للنظام الحالي وقضايا الفساد والنهج الإقصائي للأخر ومصادرة الحقوق الأساسية وتكميم الأفواه وتعميق قضايا ومشكلات الهوية وإبراز التكتلات الجهوية والقبلية في العمل السياسي وشيوع وترسيخ ثقافة إستخدام الرمزية القبلية في محاصصة توزيع المناصب العامة وشرعنة ثقافة البندقية للوصول إلي المكاسب علي حساب التنافس الحر والإنحراف عن مسار المطلب الأساسي المتمثل في إستعادة الحياة الدستورية.

3- تتفق الهيئة مع نهج تطوير مبادرات الحلول للأزمة الوطنية بالتوافق أولا علي منصة تجمع القوي السياسية والمدنية وذات الصلة بالداخل لمخاطبة مطلوبات إستعادة الحياة الدستورية للبلاد ورؤية الهيئة في المفاوضات بصورتها الحالية قد لا تؤسس لإستعادة الحياة الدستورية للبلاد بل قد تؤدي إلي تأطير قسمة الغنائم والتشجيع علي ثقافة إستخدام السلاح وتقنين الوصول للمناصب العامة بذات وسائل الإنقلاب العسكري .

4- رؤية الهيئة ان مدخل إستعادة الحياة الدستورية بالبلاد وللتأسيس بصورة سليمة الإرتكازعلي دستور السودان المؤقت 1956 وتجربتي الديمقراطية الثانية والثالثة كمرجعية تاسيسية تضمن سلامة التاسيس نفسه وتعتبر فترة الإنقلابات العسكرية حالات (إنقطاع قاهر)لا صلة لها بالتأسيس الدستوري.

5- الهيئة بإعتبارها وصفتها الحقوقية معنية بقضايا الدستور والحقوق والحريات الأساسية تعلن إستعدادها للتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة وفي طرح رغبتها في التعاون المشترك مع أي جهة معنية وذات صلة .

6- تطابقت رؤي الهيئة مع الحزب الشيوعي في ضرورة التنسيق والعمل بالتضامن مع الآخرين وبالإنفراد لتقديم العون القانوني للمتاثرين بإنتهاكات حقوق الإنسان خاصة طلاب الجامعات ممن يعانون الإستهداف والتمييز السلبي في المعاملة .

هيئة محامي دارفور

21/4/2018 |Articles |News |مقالات |بيانات