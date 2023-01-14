تصريح صحفي من مبادرة القضارف للخلاص

اعتدى منسوبون للاستخبارات العسكرية على أحد افراد شرطة مكافحة التهريب، إثر احتجاج الأخير على الجبايات غير القانونية التي يقوم بها منسوبون للاستخبارات العسكرية في معبر القلابات الحدودي بمحلية باسندة بولاية القضارف. تؤكد مبادرة القضارف للخلاص تضامنها الكامل مع الشرطي المعتدى عليه، وتدين نهب الاستخبارات العسكرية للتجار، وتدعو المواطنين لعدم دفع أي جبايات للاستخبارات العسكرية ، والالتزام فقط بتسديد الجمارك للشرطة.
مبادرة القضارف للخلاص ١٤ يناير ٢٠٢٣م
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