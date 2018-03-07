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تصريح صحفي من الناطق الرسمي بإسم الحزب الشيوعي السوداني تضامناً مع راديو دبنقا

07-03-2018, 08:08 PM

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية
<aأخبار الحركة الجماهيرية السودانية
تاريخ التسجيل: 25-09-2017
مجموع المشاركات: 303

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تصريح صحفي من الناطق الرسمي بإسم الحزب الشيوعي السوداني تضامناً مع راديو دبنقا

    07:08 PM March, 07 2018

    سودانيز اون لاين
    أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني
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      كأحد الذين أتيحت لهم الفرصة عن طريق راديو دبنقا لمخاطبة الجماهير وتوضيح رأي الحزب حزبنا عقب المؤتمر السادس في يوليو 2016، أود بداية أن أشيد بالدور الكبير الذي لعبته وتلعبه إذاعة (راديو دبنقا)، هذه الإذاعة التقدمية، في نشر الخبر الصحيح وإقامة الحوار الإيجابي والمساعدة في توحيد قوى المعارضة السودانية بجميع أطرافها ضد الطغيان والدكتاتورية في بلادنا.
    إننا في الحزب الشيوعي نقدر ونثمن عالياً، مجهودات راديو دبنقا في توصيل الحقائق للناس، ونعتبر أن  السبب الأساسي الذي يقف وراء خطوة إيقاف بث راديو دبنقا، عبر القمر الصناعي المصري (نايل سات) هو ثمرة للتعاون الأمني بين الأجهزة الأمنية في السودان ومصر، وهي محاولة يائسة لإسكات هذا الصوت الديمقراطي الحر، من قبل أعداء الحقيقة والجبناء الذين يخافون شعبوهم سواء في السودان أو مصر. إن إستعمال أجهزة القمع والتعاون فيما بينها لإسكات الأصوات الشعبية، هو إعلان لإفلاس هذه الأنظمة وأداراتها العميقة، وهو يعبر تماماً عن أن التعاون الأمني من هذه الشاكلة يأتي خصماً على حقوق الشعوب ويحافظ على مكتسبات النظم الدكتاتورية.
    إننا نعلن تضامننا غير المحدود مع راديو دبنقا، ونتقدم للإذاعة ومستمعيها بالشكر والعرفان لما قدمته من خدمة لشعبنا، وللإنسانية جمعاء، ونعلن إستعدادنا للوقوف معها في أي معركة لإعلاء رايات الحق والحقيقة، ونشر الخبر الصحيح، وإجراء الحوار الديمقراطي المثمر، ونقل معاناة شعبنا وتغطية نضاله الممتد ضد الدكتاتورية.
    إن راديو دبنقا هو صوت الجماهير الشعبية والناقل للحقيقة التي تريد أجهزة القمع في المنطقة إسكاته، ولكن هيهات لو يفلحون، و جميعنا لن نسمح بهذا.
    فتحي الفضل
    الناطق الرسمي بإسم الحزب الشيوعي السوداني
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