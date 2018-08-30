تصريح صحفي الهيئة القومية لمناصرة الأستاذ/محمد عبد الله الدومة رئيس هيئة محامي دارفور نائب رئيس

سودانيزاونلاين تحى ذكرى شهداء هبة/انتفاضة سبتمبر 2013..
سارة عبد الباقي الخضر ...فى الذكرى الخامسة لاستشهادك ...دمك دين علينا
هزاع عز الدين جعفر....لك التحية و الانحناء فى الذكرى الخامسة لاستشهادك
د.صلاح مدثر السنهوري....فى الذكرى الخامسة لاستشهدك ارقد مرتاح...ولن نترك السفاح
علم الدين هارون عيسى عبد الرحمن....فى الذكرى الخامسة لاستشهادك تارك فى رقابنا
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30-08-2018, 04:50 PM

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تصريح صحفي الهيئة القومية لمناصرة الأستاذ/محمد عبد الله الدومة رئيس هيئة محامي دارفور نائب رئيس

    04:50 PM August, 30 2018

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    دعوة /مؤتمر صحفي
    تدعوكم الهيئة القومية لمناصرة الأستاذ / محمد عبد الله الدومة رئيس هيئة محامي دارفور نائب رئيس حزب الامة القومي لمؤتمر صحفي حول منعه المتكررمن السفر إلي خارج السودان بواسطة جهاز الأمن والمصادرة المتكررة لجواز سفره بمطار الخرطوم يتحدث فيه الاستاذ /التجاني حسن رئيس اللجنة القانونية بالهيئة القومية للمناصرة وعدد من أعضائها بمشاركة رموز من القوي الوطنية والسياسية والحقوقية والمدنية.
    المكان – المركز العام للحزب الشيوعي الخرطوم 2
    الزمان – الأحد الموفق 2/9/2018 الساعة الواحدة ظ
    الدعوة عامة
    30/8/2018
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