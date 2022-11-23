تصريح صحفى من قطاع المحامين بالحزب الشيوعي السوداني

إنعقد مساء الإثنين ٢١ / ١١ / ٢٠٢٢م ، بالمركز العام للحزب الشيوعي السوداني ، الإجتماع الموسع لقطاع المحامين بالحزب ، في حضور مندوبي المكتب السياسي للحزب ، وبحضور أعضاء اللجنة المركزية من أعضاء القطاع ، وبحضور عضو اللجنه التسييرية من أعضاء القطاع ، لمواصلة مناقشة [مشروع الدستور الإنتقالي ، "المُدعي" بأنه صادر عن - اللجنه التسييرية لنقابة المحامين السودانيين] ، المناقشة التي بدأت في الإجتماع السابق ، الذي إنعقد بالمركز العام ، يوم التلاثاء الموافق ١٤ / ١١ / ٢٠٢٢م .. بعد إستعراض الظروف والملابسات المحلية والإقليمية والدولية ، التي صدر تحت ظلها مشروع الدستور موضوع المناقشه ، توصل الإجتماع ، بإجماع عضوية القطاع ، لما يلي : أولا : أنه ليس من المهام المبينة في أمر تكليفها - اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين - إعداد مشروع الدستور الإنتقالي ، وإستنادا علي ذلك ، فإن المشروع المقدم قد جاء من جهة تفتقر للإختصاص .. ثانيا : تأكد لنا أن اللجنة التسييريه لنقابة المحامين ، لم تقم بإعداد المشروع ، بل شاركت في صياغته وإعداده والإشراف عليه قوي محلية وإقليمية ودولية حفاظا علي مصالحها المشتركه مع الإنقلابيين ، حيث تم إستغلال إسم اللجنة التسييرية ، لتمرير المشروع .. ثالثا : التعتيم والسرية التي تم بها إعداد المشروع ، وعدم إشراك القوي الفاعله ، في إعداد ومناقشة المسودة ، كل ذلك يؤكد أن القوي المحليه والإقليمية والدولية ذات المصلحة ، هي التي وراء المشروع لتمرير الأجندة الخفيه التي تسعي لتثبيتها لإجهاض ثورة ديسمبر المجيدة .. رابعا : أكد الأستاذ/ نقيب المحامين ، أنه لم يشارك في صناعة مشروع الدستور ، كما أكد أنه لايعرف الجهة التي أعدته ، كما أكد عدد مقدر من عضوية اللجنه التسييرية عدم علمهم بالأمر ، إلا من خلال النشر الذي تم في الاسافير .. خامسا : جاء في ديباجة المشروع مايلي : [تعزيزا لعملية السلام وبنائه وإنفاذا للقرارات المضمنة في إتفاق جوبا للسلام ، والعمل علي مراجعتها بمشاركة حركات الكفاح المسلح] .. ان اقحام مثل هذه المقدمة يؤكد علي نحو قاطع ، أن التأكيد علي إتفاق سلام جوبا ، تم بغرض حفظ مصالح بعض الأفراد والجماعات ، في إغفال تام للمصلحة العليا للبلاد .. سادسا : جاء في الأنباء ، أن المكون الإنقلابي ، قد أجري عددا من التعديلات علي المسودة ، بلغت في جملتها [٣٥] تعديلا ، لم تنشر حتي الآن ، ويبدو أنها ، تتعلق كلها بالحصانات وعدم المساءلة .. لكل ماتقدم ، ولأسباب أخري كثيرة ، سترد لاحقا ، فقد تقرر أن يعقد القطاع مؤتمرا صحفيا قريبا ، لتوضيح الموقف من جملة الشأن ..
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