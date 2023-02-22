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تصريح حول مزاعم لقاء حركة/ جيش تحرير السودان بالكتلة الديمقراطية
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11:43 PM February, 22 2023
سودانيز اون لاين
محمد عبد الرحمن الناير-France
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رابط مختصر
●نشر موقع " سودان اليوم" خبراً بتاريخ 22 فبراير 2023م , مفاده : أن ما يسمي بالكتلة الديمقراطية ستشرع في عقد إجتماعات مع حركة/ جيش تحرير السودان قيادة الأستاذ/ عبد الواحد نور بمدينة جوبا , لبحث كيفية إلحاق الحركة بإتفاق السلام, وعليه فإننا نؤكد الآتى:
1. إن هذا الخبر عارٍ تماماً عن الصحة, فالحركة ليس لديها أي تواصل مع ما يسمي بالكتلة الديمقراطية أو غيرها من الكيانات التي تسعي لإبرام تسوية مع العسكر, وهي لم ولن تلتقي بها.
2. إن موقف الحركة من التسويات الجزئية والإتفاقيات الثنائية التى غادرت محطتها منذ عام 2006م, واضح ومعلن ولا يحتاج لتأكيد.
3. إن حركة/ جيش تحرير السودان لم تكن ملحقاً فى يوم من الأيام, وهي لم تتفاوض مع "الحكومة" ناهيك عن "كتلة" , وهي متمسكة بأهداف الثورة وإسقاط الإنقلاب وتكوين حكومة إنتقالية مدنية بالكامل من شخصيات مستقلة , وإجراء حوار سوداني سوداني داخل الوطن لمخاطبة جذور الأزمة التأريخية , يشارك فيه الجميع ما عدا المؤتمر الوطني وواجهاته.
4. إن حلفاء الحركة هم الشفاتة والكنداكات ولجان المقاومة وقوى الثورة الحقيقية التى تؤمن بالتغيير الجذري الشامل, وكافة الذين يتمسكون باللاءات الثلاث, وليس الباحثون عن تسوية ثنائية على حساب مبادىء الثورة وقضايا الوطن ودماء الشهداء الأبرار.
5. نرجو من كافة الصحفيين والإعلاميين والمواقع الإخبارية, تحري الدقة والمصداقية قبل نشر أى معلومة أو خبر يخص الحركة.
محمد عبد الرحمن الناير
الناطق الرسمي
حركة/ جيش تحرير السودان
23 فبراير 2023م
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