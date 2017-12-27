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تشريعي النيل الأبيض يجيز تقرير أداء وزارة المالية للعام 2017 م

27-12-2017, 11:17 PM

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تاريخ التسجيل: 25-10-2013
مجموع المشاركات: 2749

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تشريعي النيل الأبيض يجيز تقرير أداء وزارة المالية للعام 2017 م

    11:17 PM December, 27 2017

    سودانيز اون لاين
    اخبار سودانيزاونلاين-فنكس-اريزونا-الولايات المتحدة
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    كوستي:الايام
    أجاز مجلس ولاية النيل الأبيض التشريعي في جلسته اليوم برئاسة إسماعيل نواي السيد رئيس المجلس التشريعي ، تقرير اداء وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة للعام 2017 م الذي قدمه للمجلس المهندس عبد القادر الخير وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة،وقال إن الولاية شهدت استقراراً في الشأن المالي والاقتصادي والتنموي رغم التحديات والظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد واستضافة الولاية لأعداد كبيرة من اللاجئين الجنوبيين والصرف على الاسهالات المائية وطوارئ الخريف،وأشار تقرير الأداء الي أن جملة الايرادات الفعلية للعام 2017 م بلغت مليار و 292 جنيها من جملة ميزانية الولاية والبالغ قدرها 2 مليار و 90 مليون جنيه بنسبة اداء بلغت 62 %، كما بلغت جملة التحويلات الاتحادية 843،6 مليون جنيه من جملة مليار و 554 جنيه بنسبة اداء 54% ، بينما بلغت جملة الموارد الفعلية الذاتية للعام 2017م مبلغ 415،4 مليون جنيه بنسبة اداء 78%
    واشار التقرير إلى ان الصرف الفعلي لتعويضات العاملين للعام 2017 بلغ 649،6 مليون جنيه بزيادة 18 % عن العام السابق وبنسبة اداء 64% من المصدق للعام 2017 م ، بينما بلغت نسبة الاداء علي التنمية 54 % من المصدق للعام 2017 م ، وبلغ الصرف علي السلع والخدمات نسبة اداء 66 % من المصدق للعام 2017 م .
    وتطرق التقرير للتحديات التي تواجه الوزارة في الايفاء بسداد مستحقات العاملين واكمال مشروعات التنمية وسداد مديونيات الشركات المنفذة والتطبيق الكامل لحوسبة المرتبات وازالة المعوقات التي تواجه التحصيل الإلكتروني ومعالجة العجز المستمر بين الايرادات والنفقات وحصول الولاية علي نصيبها من المشروعات القومية بالولاية،من جهتهم طالب اعضاء المجلس بضرورة الاهتمام بزيادة الايرادات وترشيد الصرف وأشادوا بالمشروعات التنموية التي تم تنفيذها خلال العام 2017 م ، كما طالبوا باهمية ان تنال الولاية نصيبها من المشروعات القومية والاستفادة من المشروعات الاستثمارية في زيادة ايرادات الولاية ، ودعا اعضاء المجلس لضبط الاسعار بالاسواق والاهتمام بمعاش الناس
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