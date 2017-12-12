تشديد عقوبة إطلاق النار في المناسبات



02:39 PM December, 12 2017 سودانيز اون لاين

اخر لحظة-الخرطوم-السودان

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الخرطوم: آخر لحظة

أودعت لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان بالمجلس الوطني أمس منضدة البرلمان، مبادرات لتعديل قوانين مجلس القضاء العالي وقانون الأسلحة والذخيرة لسنة 1986 وقانون ديوان العدالة للعاملين القومي لسنة 1999، وقال رئيس اللجنة عثمان آدم حسن نمر لـ(اس ام سي) إن لجنته اطلعت على قانون الأسلحة والذخيرة ولم تجد نصاً بالقانون بأن يكون هناك عقوبة على من يستعمل هذا السلاح، موضحاً أن كل الجرائم والتعديات على أرواح الناس خاصة في المناسبات كانت تعد في مقام القتل الخطأ، مؤكداً أن التعديل سيكون فيه حكم لكل من يخالف القانون بوضع عقوبة صارمة، وأشار نمر إلى أن القوانين التي أودعت للتعديل جاءت كمبادرة في الإطار العام لعمل اللجنة في مراجعة القوانين.