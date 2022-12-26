تزايد الموقعين علي رفض ميناء أبو عمامة

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12-26-2022, 10:49 AM

جعفر خضر
<aجعفر خضر
تاريخ التسجيل: 12-01-2014
مجموع المشاركات: 163

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تزايد الموقعين علي رفض ميناء أبو عمامة

    10:49 AM December, 26 2022

    سودانيز اون لاين
    جعفر خضر -السودان
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    تزايد عدد الموقعين على البيان الذي أصدرته قوى مدنية بشرق السودان الرافض لتشييد ميناء ابو عمامة.
    فقد وقعت 19 شخصية اعتبارية وطبيعة على البيان خلال ساعات .
    هذا وسيكون التوقيع مفتوحا حتى ٣٠ ديسمبر، ومن ثم يحدد الموقعون الخطوة القادمة.

    - ادناه البيان والتوقيعات


    بيان وتوقيعات المجتمع المدني بشرق السودان رفضا لميناء ابو عمامة

    بسم الله الرحمن الرحيم
    مجتمع مدني - شرق السودان
    بيان مناهضة تشييد ميناء ابو عمامة

    جماهير شرقنا الكرام :
    إن الأزمة التي تعيشها البلاد عبارة عن حلقات مترابطة، يمسك بعضها بخناق بعض، دخلت فيها البلاد منذ فجر الإستقلال عبر تطويع النظام حتي يعبر في شكله السياسي والاقتصادي لمصلحة فئات محددة.
    وصلت هذه الأزمة ذروتها في حقبة الإنقاذ الكالحة، وظلت هذه الأزمة ماثلة حتى بعد ثورة ديسمبر العظيمة ، وها هي بعد انقلاب ٢٥ أكتوبر تبلغ طورا أكثر شراهة في استنزاف الموارد وتغييب الشعب ، ويتجلى ذلك بوضوح في عمليات النهب المقنن للمشاريع الذي تستفيد منه تلك النخبة المركزية الفاسدة المتحالفة مع فئات النخب المحلية المتآمرة .
    جماهير شعبنا المحترم :
    إن صفقة إنشاء ميناء أبو عمامة تندرج في ذات طرق التفكير القديمة التي تعبر عن مصالح نخبة محددة تتحدث زورا وبهتانا نيابة عن الشعب السوداني وتغيّب أصحاب المصلحة الحقيقيين والمتأثرين بتشييد الميناء من أبناء ولاية البحر الأحمر ، مما يكرّس إلى أن يبقى شرق السودان حبيس الفقر والجهل والمرض في مقبل السنوات، الشيء الذي يعني استمرار القتل البطيء لإنسان الشرق مع سبق الإصرار والترصد .
    عليه نحن في المجتمع المدني الموقعين أدناه نرى الآتي :
    ١/ إننا نرفض أي مشروع في الإقليم لا يكون أساسه إنسان الشرق الذي هو وسيلة التنمية وغايتها.
    إن المشاريع التي تتجاهل الإنسان أدت وتؤدي إلى تهجير آلاف الاسر والسكان المحليين اصحاب الحق التاريخى المستقرة منذ النشأة في مناطق الإقليم المختلفة، وخنق الرعاة وتدمير المزارعين وصغار المنتجين وتجفيف الموانئ وتشريد العاملين.
    إن المشاريع التي ترتكز على الإنسان تقوم على التخطيط الاقتصادي الاجتماعي التنموي، الذي يشارك فيه المواطنون مباشرة، وعبر مجالسهم المنتخبة ، أساسها مصلحة شعب السودان عموما والشرق خصوصا. وهذا ما نسعى إليه في رحاب ثورة ديسمبر بتأسيس الدولة المدنية الديمقراطية التي تكون فيها السلطة للشعب وليس النخب .
    ٢/ عليه إن التوقيع على عقد ميناء أبو عمامة، من وراء إنسان الشرق ، بواسطة الحكومة الانقلابية الفاقدة للشرعية، مرفوض جملة وتفصيلا، وهو غير مبرئ للذمة .
    ٣/ نطالب بالشفافية الكاملة وتمليك الشعب كل بنود اتفاق ميناء أبو عمامة وملحقاته وآماده الزمنية والضالعين فيه من أجانب وسودانيين .
    ٤/ إننا نعي أن هذه المشاريع تهدف إلى نهب الموارد وتندرج ضمن صراع نفوذ دولي على منطقة البحر الأحمر، يسعى إلى إخضاع السودان وسواحله للمصالح الخارجية.
    ونحن نحرص أشد الحرص على استقلال وسيادة البلاد والنأي بها عن المحاور الإقليمية والدولية.

    شعبنا الأبي:
    نحن نؤكد على ضرورة التنمية الشاملة لكل ساحل البحر الأحمر من حلايب وحتى قرورة، مع التشديد على أن اي موانئ تقام على الساحل تكون تحت سلطة هيئة الموانئ البحرية وسيادة السودان.

    شعبنا الثائر :
    نحن فى المجتمع المدني بشرق السودان، الموقعون ادناه، نقف مع شعبنا بالشرق وحق الإقليم في التنمية الشاملة المتوازنة المستدامة، التي تنصف أجيال الشرق الحالية وتحافظ على حق الأجيال القادمة في الحياة الكريمة .
    لذا سنستخدم كل الوسائل السلمية المجربة والمستحدثة والطرق القانونية لمقاومة ومنع إنشاء ميناء ابو عمامة أو أي مشروع آخر يغيّب إنسان الشرق ..
    وإنا لقادرون

    *ملحوظة باب التوقيع مفتوح حتى يوم ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢ لمنظمات المجتمع المدني في شرق السودان وكل السودان.
    يمكن للراغبين الاتصال بأحد ارقام الواتس 0908514886 / 0126118379 / 0902749809
    * الموقعون سينسقون الخطوات القادمة معا

    الموقعون:-
    ١/ عمال الشحن و التفريغ داخل البواخر " إبراهيم عمر "
    ٢/ الاستاذ /محمد طاهر أبو بكر
    أخر رئيس منتخب لجمعية عمال الشحن و التفريغ قبل إنقلاب ٨٩
    ٣/ كابتن بحري أحمد محمد مختار
    عضو مجلس إدارة سودان لاين الخطوط البحرية قبل إنقلاب ٢٥ أكتوبر
    ٤/ تنسيقية خريجي جامعة البحر الأحمر
    ٥/مبادرة القضارف للخلاص
    ٦/ تجمع القوي المدنية القضارف
    ٧/ مسرحو جبهة شرق السودان "وليد حسن إبراهيم"
    ٨/ تجمع القوي المدنية كسلا
    ٩/ منظمة جيل جديد كسلا
    ١٠/ مبادرة مغيرين كسلا
    ١١ / مبادرة نساء شرق السودان
    ١٢/ مقاومة محلية ريفي وسط القضارف
    ١٣/ تجمع القوي المدنية البحر الاحمر
    ١٤/ تجمع ثوار شرق السودان
    ١٥/ كنفدرالية منظمات المجتمع المدني
    ١٥/ منظمة تاجوج للتنمية
    ١٦/ لجان مقاومة الفشقة
    ١٧/ منير هاشم إدريس
    ١٨/ البرلمان الاهلي لشرق السودان " هشام أحمد جاد الله الادريسي"
    ١٩/ مؤتمر البجا للإصلاح و التنمية
    ٢٠/ تحالف قوي الخلاص الوطني
    ٢١/ تجمع عمال و موظفي هيئة المواني البحرية
    ٢٢/ محمد أوبشار بولاي
    ٢٣/ مركز المشارق للأنماء الإجتماعي
    ٢٤/ جمعية نقطة ضوء " كسلا"
    ٢٥/ د. ابو محمد أبو آمنة - مؤتمر البجا المكتب القيادي
    ٢٦/ أميمة محمود الطاهر حسين - مؤتمر البجا المكتب القيادي
    ٢٧/ م . الفاضل عبد الله الحسن الخضر
    ٢٨/ مبادرة الوعي أولا " القضارف "
    ٢٩/ المركز السوداني للإعلام الديمقراطي
    ٣٠/ د. علي جعفر - جامعه كسلا



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