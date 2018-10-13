ترقبوا حواري الساعة الخطيرين مع الخبيرين الإقتصاديين د. عبدالله حمدوك و د. بشير عمر فأمسكوا الخشب!

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13-10-2018, 11:31 PM

عبير سويكت
<aعبير سويكت
تاريخ التسجيل: 07-08-2016
مجموع المشاركات: 262

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ترقبوا حواري الساعة الخطيرين مع الخبيرين الإقتصاديين د. عبدالله حمدوك و د. بشير عمر فأمسكوا الخشب!



    عبير المجمر (سويكت)

    نسبة للأزمة الإقتصادية الغير المسبوقه التي هددت السودان و السودانيين، و بما أن الأزمة الإقتصادية أحد أسباب الأزمة الأخلاقية والإجتماعية و تهدد المجتمع في المقام الأول ، هاتفنا قبل أسبوع الخبيرين الإقتصاديين المعروفين دولياً دكتور عمر بشير و دكتور عبدالله حمدوك.

    و كان هذا أول إتصال تليفوني لي معهم، و كنت متوقعة كل الإحتمالات بحجة كثرة مشغولياتهما و ربما يعتذرا، و لكني فوجئت بالتعامل الراقي للدكتورين، و وجدتهما سودانيين أولاد بلد لطفاء مما شجعني أن أطلب منهما أهم حوارين إقتصاديين يخاطبا جذور الأزمة الإقتصادية ، و قد رحب الرجلين بوصفهما خبيرين اقتصاديين لهما وزنهما و مكانتهما و أتفقنا على إجراء الحوار و وافقا على الإجابة على أسئلة الساعة الاقتصادية.

    و قد دفعني و شجعني على السعي لإجراء هذه الحوارات ما يجري للشعب السوداني من شظف العيش و مصاعب و متاعب لا عدد لها بسبب الأزمة الإقتصادية السونامية.

    إذن ترقبوا حواري الساعة في أخطر قضية وطنية تواجه السودان القضية الإقتصادية.
    و كونوا على الثقة أن خير من سيتعامل معها هما الجراحين المتخصصين سيعملا على بتر الورم الخبيث حتى يتمكن جسم الاقتصاد السوداني من إسترداد صحته و عافيته.

    و الوطن في أمس الحاجه لأمثال الدكتور عبدالله حمدوك و الدكتور بشير عمر في مثل هذه المواقف الوطنية الحرجه، و حسب ما نعرفه عن وطنية و إنسانية الدكتورين فسوف لن يبخلا بذخيرتهما العلمية و المهنية لتنوير المواطن السوداني.

    إذن ترقبوا معنا حواري الساعة مع الخبيرين الإقتصاديين العالميين.


    عبير المجمر (سويكت)
    13/10/2015

    (عدل بواسطة بكرى ابوبكر on 13-10-2018, 11:35 PM)
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