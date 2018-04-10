ترحيل المعتقل الشيخ الضرير مطر علي من زالنجي الى الخرطوم



00:57 AM April, 09 2018 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

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تفيد الانباء الواردة من ولاية وسط دارفور نقل السلطات الامنية للمعتقل الشيخ مطر على يونس من زنازين جهاز الامن في زالنجي الى الى الخرطوم وقال الشفيع عبدالله منسق معسكرات النازحين بولاية وسط دارفور لراديو دبنقا ان الشيخ مطر وهو قيادي اهلي ديني بارز في دارفور جري ترحيله حسب معلومات موثوقة يوم السبت من معتقله في زالنجي الى معتقلات جهاز الامن في بحري وقال ان شيخ مطر المعتقل هو كفيف ومريض ويخشى على صحته وطالب السلطات الامنية بإطلاق سراحه فورا او تقديمه للمحاكمة عادلة كما ناشد الحقوقيين ونشطاء حقوق الانسان والمنظمات الدولية التحرك العاجل لانقاذ الشيخ الكفيف مطر واطلاق سراحه.