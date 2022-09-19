تذمر في الجمارك بسبب تعيين (ابنة) قيادي بالشرطة

كشفت صحيفة اليوم (اليوم لتالي) الصادرة اليوم الاثنين عن تذمر واحتجاج وسط الكوادر الطبية وحملة شهادات الماجستير بمستشفى الجمارك بشأن تعيين (كريمة) مدير عام الشرطة برتبة الملازم في أقل من ثلاثة أشهر من تاريخ تعاقدها ضمن الكوادر الطبية بالمستشفى . واستنكرت الكوادر الطبية بمستشفى الجمارك ما حدث واعتبروه ممارسة واضحة للمحسوبية واستغلال النفوذ، ونوهت مصادر إلى وجود عدد من الكوادر في ذات التخصص والمهنة من حملة الماجستير لأكثر من أربعة أعوام تم تجاوزهم في عملية التعيين، وقال مصدر: (إن عملية التعيين تمت بطريقة سرية وسريعة وغير معلنة ويشوبها بعض الغموض).
وأكدت المصادر تقديم أربعة أفراد لاستقالاتهم فور تعيينهم احتجوا على عدم إخطارهم قبل تعيينهم وأكدوا تمسكهم بالتعاقد بدلاً من التعيين.
ونوهت المصادر إلى أن هناك ملف لعدد من حملة شهادات الماجستير من التخصصات المختلفة بهيئة الجمارك تم رفعه لمدير عام الشرطة بغرض التعيين مضت عليه ثلاث سنوات دون أي إجراء
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