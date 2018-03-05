تدشين كتاب مذبحة بيت الضيافة 1971م بطيبة برس



04:22 AM March, 04 2018 سودانيز اون لاين

اخبار سودانيزاونلاين-فنكس-اريزونا-الولايات المتحدة

مكتبتى

رابط مختصر







تدشن مؤسسة طيبة برس كتاب (مذبحة بيت الضيافة 1971م) التحقيق الذي يكذَب الغطّاس، للدكتور/ عبد الله علي إبراهيم، والذي يحمل الرقم (13) ضمن سلسلة كاتب الشونة وهي سلسة كتابات نقدية في مسائل الفكر والتاريخ، من دار المصورات للنشر.

ويشارك بالنقاش البروفيسور الطيب زين العابدين والدكتور مصطفي خوجلي والأستاذ كمال الجزولي، وذلك في الثانية عشر (12:00) من ظهر اليوم الأثنين الموافق 5 مارس 2018م- بقاعة طيبة برس، الخرطوم، بناية الخطوط البحرية السودانية الطابق الأول.

