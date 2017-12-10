تدشين كتاب حول الراهن الإقتصادي بطيبة برس

يسر مؤسسة طيبة برس دعوتكم لحضور تدشين كتاب (الإقتصاد السوداني .. الوضع الراهن) لمؤلفه الصحفي والخبير الإقتصادي البروفيسور عثمان سوار الذهب. وذلك في الثانية عشرة 12:00 منتصف نهار الأثنين الموافق 11 ديسمبر، قاعة طيبة برس، الخرطوم، بناية الخطوط البحرية السودانية الطابق الأول. والدعوة للصحفيين والإعلاميين والمهتمين كافة.
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