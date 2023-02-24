ندعوكم للمشاركة في احتفالية تدشين صدور ديوان "عورة الماء " للشاعر د. صلاح الزين، والذي يحتوي على أكثر من عشرين قصيدة، والتي شارك في إنتاجه صلاح شعيب قارئاً، ومنعم إبراهيم مخرجاً. وستعقد مسامرة بعنوان: الشاعر منتجاً، ومتلقياً: مسامرة حول تجربة الديوان الصوتي الزمان: السبت الرابع من مارس 3/4/23 الساعة السادسة مساءاً المكان: Maison District Station, Fairfax County Police 6507 Columbia Pike, Annandale, VA 22003 على رابط الزووم us06web.zoom.us/j/82268534636؟pwd=V0IrOFl5THI0b29QL1cwbDBBdjN2UT09
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق February, 20 2023
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة