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تدشين التحالف السوداني لانهاء زواج الطفلات بالخرطوم ووعود افريقية بدعمه

13-12-2017, 00:46 AM

حسين سعد
<aحسين سعد
تاريخ التسجيل: 09-12-2013
مجموع المشاركات: 559

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تدشين التحالف السوداني لانهاء زواج الطفلات بالخرطوم ووعود افريقية بدعمه

    00:46 AM December, 12 2017

    سودانيز اون لاين
    حسين سعد-الخرطوم-السودان
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    الخرطوم..
    وعدت لجنة الخبراء الافارقة بحقوق ورفاهية الطفل التابعة للاتحاد الافريقي بمساعدة التحالف السوداني لانهاء زواج الطفلات الذي دشن عمله امس من فندق كورثنيا بالعاصمة السودانية الخرطوم وقالت رئيسة لجنة انهاء زواج الطفلات بالقارة السمراءبوكوم ماري ان تدشين التحالف السوداني خطوة كبيرة ندعمها بشدة ووعدت ماري بفتح الباب امام التحالف لطرح قضية زواج الطفلات المزعجة امام المنظمات العالمية والاقليمية والتزمت بتوفير كل المساعدات للتحالف ولفت الي ان الميثاق الافريقي تناول ابعاد زواج الطفلات وشددت علي ضرورة تبني تلك الوثيقة ومن جهتتها قالت عضو التحالف اميرة ازهري في حفل التدشين انهم تواثقوا علي عدد من المحاور لجهة انهاء زواج الطفلات تشمل الاصلاح التشريعي والقانوني وقيادة الحملات التوعوية والتثقيفية بمخاطر زواج الطفلات فضلا عن محور اخر خاص بالعادات والاعراف الاجتماعية وفي الاثناء اوضحت عضو التخالف الدكتورة عائشة الكارب سعادتها بتدشين عمل التحالف لانهاء الممارسة الخاطئة لزواج الطفلات الذي يلحق بالفتيات اضرار صحية ونفسية بالغة واشارت الكارب الي ان فكرة التحالف نبعت من مبادرة من المنظمة السودانية للبحوث والدراسات سورد وبدعم من اليونسف حيث تم الوصول الي ٤٩ منظمة عاملة في ذات القضية شاركت منها حوالي ٤٢ منظمة بجانب المجلس الاعلي لرعاية الطفولة ومنظمة بلان سودان واكدت ان نسبة زواج الطفلات بالسودان تبلغ ٣٧٪ بينما سجلت بعض الولايات نسبة ٦٠٪ وتابعت..هذه النسبة مزعجة ومقلقة وقالت الكارب انهم بحاجة عاجلة الي بحوث شاملة للوقوف علي القضية بكل ابعادها وتقديم الخدمات والعون القانوني والخدمات التعليمية وفي السياق سردت عضو التحالف سوسن الشوية بيان التحالف الذي قالت انه تم تكوينه قام بعد تحليل عميق لاسباب واثار تزويج الطفلات علي البنت الطفلة وعلي الاسرة وعلي المجتمع باسره واضافت ان زواج الطفلات يعتبر احد اهم مظاهر العنف ضد البنات في السودان واكدت الشوية تصديهم لتلك القضية بكل الالتزام والمسوؤلية ومن خلال العمل المشترك والتفكير المشترك لجهة احداث التغيير المنشود وفي الختام طالبت عضو التحالف ناهد جبرالله بالالتزام والارادة السياسية ولفتت الي تحفظ السودان علي المادة ٢١ من ميثاق الطفل الافريقي الخاصة بمنع زواج الطفلات وشددت علي ضرورة رد توضيحي لذلك التحفظ ودعت للاهتمام بالفتيات الضحايا اللاتي وقع عليهن زواج الطفلات لمعالجة الاثار السالبة
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