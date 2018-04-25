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تداعيات ميزانية الافقار والجوع: توقف عمليات حصاد الذرة بشكل كامل بولاية القضارف

25-04-2018, 08:44 PM

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية
<aأخبار الحركة الجماهيرية السودانية
تاريخ التسجيل: 25-09-2017
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تداعيات ميزانية الافقار والجوع: توقف عمليات حصاد الذرة بشكل كامل بولاية القضارف

    08:44 PM April, 25 2018

    سودانيز اون لاين
    أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني
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    بسبب ازمة الجازولين وادت الازمة لتوقف زراعة الخضر على جروف نهر الرهد وقال مزارع من القضارف لراديو دبنقا إن أزمة الجازولين اعاقت عمليات التحضير للموسم الزراعي الجديد التي يفترض أن تبدأ منذ 15 ابريل .وقال إن 40% من محصول الذرة في المشاريع الكبيرة بالولاية لم يتم حصاده بسبب أزمة الجازولين وقال ان توقف عمليات الزراعة وارتفاع تكاليف الترحيل ادت الى ارتفاع اسعار الخضروات إلى أربع اضعاف.
    وفي مدينة دنقلا حذر المزارعون من فشل حصاد القمح في مشروع الزورات شمال بسبب أزمة الجازولين .وقال مزارع من منطقة الزورات بالولاية الشمالية لراديو دبنقا إن حكومة الولاية سمحت لحاصدة واحدة فقط للعمل في المشروع الذي تبلغ مساحته ثلاث آلاف فدان ، وقال إن الحاصدة لا تعمل بصورة مستمرة بسبب أزمة الجازولين ، وحذر من تلف كميات القمح المزروعة بسبب اشكاليات الحصاد .واوضح إن مدينة دنقلا تشهد ازمات مستمرة في الجازولين والبنزين والغاز منذ شهرين .
    وعلى صعيد متصل تسبب ازمة الوقود في تلف كبير في المزارع الصيفية والجنائن والبساتين بولايات دارفور وعلى نحو خالص بمدن الجنينة وكتم مع مدن ومناطق اخري بالإقليم وانعدم الوقود خاصة الجازولين لأكثر من اسبوع بمدينة الجنينة ما ادي لتوقف الطواحين وتقليل ساعات عملها وذبول المزارع الصيفية والجناين ما يهدد بفشل الانتاج وادت الازمة كذلك لارتفاع غير مسبوق في تعريفة المواصالات الداخلية وطحن الدقيق وتشهد محلية سرف عمره بشمال دارفور كذلك انعداما في الجازولين وارتفاع سعره في السوق السوداء حتي وصل سعر باغة الجازولين الي (400) جنيها ووصل طحن مد الدخن في سرف عمرة الي ١٥ جنيها بينما وصل سعر (طرحة الركشه ) الي ١٠ جنيهات.
    وفي ولاية غرب كردفان توقفت الدوانكي بقرى محليتى غبيش والاضية بسبب انعدام الجازولين وادي توقف الدوانكي لازمة حادة في المياه ووصل سعر سعر برميل الماء بتك المناطق الى 120جنيها امس .وقال قادة محليون لراديو دبنقا امس ان قرى الكلايل،وام سيالة ،وفج الخلا، وام كدادة واللانقتيرا بمحليتى غبيش والاضية تعانى من العطش الشديد نتيجة لتوقف الدوانكى منذ يوم الاثنين بسبب الجازولين وقال قيادي محلي لراديو دبنقا ان سعر صفيحة الجازولين وصل الى 1000جنيها وهو معدوم وغير موجود .
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