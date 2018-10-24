تخليد وتأبين أمين مكي بالقاهرة غدا وبقاعة الصداقة نهاية نوفمبر القادم

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24-10-2018, 07:57 PM

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تخليد وتأبين أمين مكي بالقاهرة غدا وبقاعة الصداقة نهاية نوفمبر القادم

    08:57 PM October, 24 2018

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    *تصريح صحفي*



    تشهد العاصمة المصرية القاهرة غدا الخميس تأبين وتخليد ذكري الحقوقي والقانوني الضليع الدكتور أمين مكي مدني بمشاركة عدد كبير من أصدقائه وزملائه بمشاركة عدد من أعضاء اللجنة التحضيرية ومن أصدقاء الراحل المقيم في وقت سمت فيه المنظمة العربية لحقوق الانسان علي إجتماعها الدوري العاشر الخاص بجمعيتها العمومية الحالية بأسم الرائد الحقوقي الدكتور أمين مكي مدني.

    وفي الخرطوم وقفت اللجنة التحضيرية لتخليد وتأبين ذكري الدكتور أمين مكي مدني ، علي أخر الاستعدادات، والترتيبات الخاصة بالفعالية المقرر لها الأسبوع الأخير من الشهر القادم، والتي تحتضنها قاعة الصداقة بالعاصمة السودانية الخرطوم، بمشاركة زملاء وأصدقاء الراحل المقيم من داخل وخارج السودان، ووصفت اللجنة التحضيرية بحسب بيانها الصحفي تأبين المنظمة العربية لحقوق الانسان لأمين مدني بالعمل المحترم والمقدر الذي يشابه مسيرة حياة مكي الحافلة بالعطاء من أجل الكل، فضلآ عما قدمه من وقت وجهد من أجل الشعب السوداني والإنسانية كافة.

    وأشارت اللجنة إلى أنها تعمل علي جمع كل كتابات وتراث أمين مكي مدني الفكري.
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