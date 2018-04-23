تحولها إلى أدوات منزلية وأكياس ضبط عصابة تعمل على إعادة تدوير النفايات الطبية والدم الفاسد



06:18 PM April, 23 2018 سودانيز اون لاين

صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان

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الخرطوم: الصيحة



ألقت الشرطة القبض على 4 متهمين بإعادة تدوير النفايات الطبية البلاستيكية، وضبط مركبة نقل كبيرة كانت تنقل مخلفات المواد الطبية من مكب نفايات بمنطقة "الفتح" إلى مصنع لإعادة تدوير المواد البلاستيكية بالسوق الشعبي بأم درمان.



وقالت الشرطة، أمس إن معلومات توفرت لديها بمزاولة بعض المتهمين لأعمال مخالفة للقانون بمكب نفايات أم درمان شمال، وبعد المتابعة رصدت الشرطة متهمين يعملون في تجميع النفايات الطبية " قوارير دوائية، وأكياس الدم الفاسد، ودربات المحاليل الوريدية إضافة إلى القساطر وأدوات الفحص وأخذ العينات والحقن والقفازات الطبية" لإعادة تدويرها.



وأوضحت الشرطة- وفق وكالة السودان للأنباء- أن المتهمين عقب جمعهم للمعدات الطبية البلاستيكية، يعملون على فرزها والتخلص من الملوثات العالقة بها وغسلها بالماء داخل مكب النفايات وحملها على مركبة نقل.



وبمتابعة الشرطة للمركبة ضبط مصنع البلاستيك الذي يعمل على إعادة التدوير بالسوق الشعبي أم درمان، وضبط ماكينتين لإعادة تصنيع المواد البلاستيكية للأدوات المنزلية وأكياس النايلون.



وألقت الشرطة القبض على سائق المركبة و"3" متهمين، قبل أن يتم استدعاء مدير مكب النفايات، وتدوين بلاغ في حقهم تحت المادة "11" من قانون الصحة توطئة لتقديمهم للمحاكمة.

