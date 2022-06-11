تحقيق يكشف أضخم شبكة تسوُّل بالخرطوم يديرها زوجان

كشف تحقيق، عن مجموعات تدير عمليات التسوُّل بالخرطوم. وبحسب التحقيق، فإن زوجين يديران مجموعة تتكوّن من (50) شخصاً، على رأسها شخص مسؤول وهو خريج جامعي متزوج ولديه عدد من الأبناء وزوجته الكبرى مشرفة على السكن.
وطبقاً للمعلومات بحسب صحيفة الصيحة، فإنّ الزعيم وزوجته يمتلكان (5) “تكاتك” تعمل على ترحيل المجموعة وتوزيعها على أماكن العمل مقابل مبلغ 10 آلاف جنيه شهرياً رسوم الترحيل، بجانب 20 ألف جنيه مقابل السكن.
ووفقاً للمعلومات، يتم توزيع السكن حسب الحالة الاجتماعية، فالمتزوجون يتم تسكينهم في منازل منفصلة، وهناك منازل للنساء برفقة أطفالهن، وأخرى للأطفال مع نساء حتى يتثنى لهن الإشراف عليهم، وبحسب المعلومات يتم توزيع كل عشرة أشخاص داخل منزل بجنوب الخرطوم، وأخرى بمنطقة العزبة وغرب سوق ليبيا
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