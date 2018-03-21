تحت شعار تحيي تعيشي لا مقهورة لا منهورة افتتاح فعاليات مهرجان محجوب شريف للشعر ببورتسودان

تنطلق مساء غدِ الأربعاء 21 مارس ببورتسودان فعاليات مهرجان محجوب شريف للشعر في دورته الرابعة. ويشارك في الأمسية المقامة بدار إتحاد الأدباء والفنانين ببورتسودان الشعراء قاسم أبوزيد، إيمان آدم، إبراهيم التوم، وحكيم باشا. ويشارك بالغناء الفنان شمت محمد نور وفرقة لهيت الغنائية. وستتواصل فعاليات المهرجان بكل من القضارف، رفاعة، سنار، قرية أبو عدار بريفي الحصاحيصا، ويشارك فيها شعراء وفنانون من الخرطوم بجانب شعراء وفناني المنطقة. ويختتم المهرجان أعماله بليلتين بالخرطوم وأمدرمان يومي الأول والثاني من أبريل، وشعاره هذا العام " تحيا تعيشي لا مقهورة لا منهورة". ويصاحب فعاليات المهرجان مؤتمر للأوراق النقدية تحت عنوان "النساء في الشعر السوداني".
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