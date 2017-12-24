تحالف المحاميين..ملتزمون بالدفاع عن الحريات ولدينا برنامج شامل وقيلوب مرشحنا للنقيب

00:07 AM December, 23 2017 سودانيز اون لاين

حسين سعد-الخرطوم-السودان

مكتبتى

رابط مختصر

امدرمان..حسين سعد

تعهد تحالف المخاميين السودانيين الديمقراطيين بالمواصلة في الدفاع عن الانتهاكات التي تطال حقوق الانسان وحرية التعبير وتوفير الدعم القانوني للسياسيين والناشطيين الذين يواجهون بلاغات كيدية ومحاكمات جائرة وكشف التحالف عن برنامجه الانتخابي الذي يشمل قضايا مهنية وتنقية السجل بجانب قضايا التامين الصحي والاجتماعي وسمي التحالف خلال مؤتمر صحفي له امس عقده بدار حزب الامة القومي بامدرمان سمي المحامي علي قيلوب مرشحا له لمنصب النقيب لانتخابات المحاميين المقرر لها يومي ٢٩ و٣٠ ديسمبر الحالي وقدم التحالف خلال مؤتمره الصحفي مرشحه لمنصب النقيب قوليب الذي تسبقه سيرة نضالية وحقوقية طويلة فضلا عن مشاركته في تاسيس عدد من منظمات المجتمع المدني والجمعيات وباهي علي بالمحاميين والمحاميات بالتحالف وقال انه فخور بهم مؤكدا جاهزيتهم لتحمل المسوؤلية والتصدي للخروقات والتجاوزات التي ترتكبها اجهزة النظام واضاف نضالات المحاميين محل تقدير ونامل في استمرار المسيرة وتوفير العون القانوني للمستضعفين من جهته اشار القيادي بالتحالف وجدي صالح المحامي الي حزمة من الخروجات والتجاوزات خاصة بلجنة قبول المحاميين وقال ان هذه التجاوزات تمس جوهر استقلال مهنة المحاماة الذين تزايدت اعدادهم حتي وصلت الي ٣٠ الف محامي واوضح ان برنامجهم يدعو لانشاء فرعيات للمحاميين وكشف عن تقديمهم لطعون ادارية بحق ٢٠١٧ لكنهم لم يتلقوا رد حتي الان واضاف انهم تفاجئو بتجديد تراخيص ذات المجموعة واكد خوضهم لمعركة الانتخابات بالرغم من كل التحديات وبدوره قال رئيس التحالف المحامي جلال السيد ان قيلوب خيار التحالف واوضح انهم جاهزون لخوض الانتخابات وقال برنامجنا الانتخابي طموح وسنجعل من دار المحاميين قبلة لكل زول بدلا من جعلها صالة للرقص والافراح فقط وتابع..سنجعلها شعلة من النشاط وفي الاثناء قالت القيادية بالتحالف فاطمة ابو القاسم انهم ماضون في الدفاع عن حقوق الانسان وجددت مطالبتهم بالغاء القوانين المقيدة للحريات منها قانون الامن والنظام العام وغيرها من القوانين التي تكبل الحريات واشارت الي استمرار معاناة المراة والتمييز ضدها وفي المقابل قال المحامي محمد الحافظ انهم سيخوض الانتخابات والتزوير الذي اعدها وتوعد بفضح ذلك وكشفه وفي الختام قال المحامي ساطع الحاج انهم يريدوا نقابة تهتم بالمهنة واصحابها ومعاشهم وصحتهم الجدير بالذكر ان مسوؤل الاعلام محمود الشيخ كان قد ادار المؤتمر الصحفي الذي حضرته قطاعات كبيرة من المحاميين والمحاميات الذي ضاقت بهم دار الامة وظل الحضور يصفقوا طويلا لقيادات التحالف الي ذلك ساند تحالف المزارعين المحاميين في معركة الانتخابات وقال عضو سكرتارية التحالف حسبو ابراهيم انهم منخرطين مع المحامين في معركتهم |Articles |News |مقالات |بيانات