تحالف المتأثرين بالسدود ينعى القامة الوطنية الدكتور امين مكى مدنى الذى التحق بالرفيق الاعلى اليوم.

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بسم الله الرحمن الرحيم

نعى اليم







كان الراحل من رواد توطين احترام حقوق الانسان ليس فى السودان فحسب بل على مستوى العالم وتشهد مساهماته الفكرية والعلمية فى العديد من المحافل الوطنية والدولية بدوره الرائد ومبادراته.



واجه الراحل بطش انظمة القمع والطغيان بجسارة وصمد فى وجه غلواء زبانيتها متمسكا بمبادئه التى لم يتزحزح عنها قيد انملة.

ورغم تعرضه للاعتقال والسجن والتعذيب ومصادرة الممتلكات تحت نظام الانقاذ منذ ايامه الاولى، ظل صامدا على مبادئه متمسكا بحق السودانيين فى الحرية والكرامة، وبذل قصارى جهده مع القوى الديمقراطية حتى ايامه الاخيرة لتوحيد جهود السودانيبن لاستعادة وطنهم وحريتهم التين سلبهما انقلاب الانقاذ.



اننا اذ ننعى أمين اليوم، نؤكد ان المبادئ التى افنى عمره فى سبيلها ستبقى حية، ستواصل الاجيال من بعده النضال فى سبيل تحقيقها.



سيظل الراحل قامة سامقة فى سجل العمل الوطني، فكرا وحراكا وتمسكا بالمبادى، فأمثال امين لا يموتون، لأن مبادئ الحرية والكرامة الانسانية التين كرس حياته لهما، لاتموت.



لك الرحمة فى الخالدين بقدر ما انرت طريق الاجيال بالفكر والعلم والثبات على المبادئ.



التعازى الصادقة لاسرته الصغيرة، ولطلابه وزملائه واصدقائه ولكل القوى الديمقراطية فى السودان.



على عسكورى

رئيس تحالف المتأثرين بالسدود

٣١ اغسطس ٢٠١٨