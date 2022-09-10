تحالف الديمُقراطيين السُودانيين.. بيان جماهيري

ما تبقي رقراق أبقي يا ضُل يا شموس غطي المساحات بالوضوح ..
إلي كُل جماهير الشعب السُوداني العظيم .. ظلّ تحالف الديمُقراطيين السُودانيين الرافض لكل عملية سياسية تُعيد جماعات الإسلام السياسي والفلول والقوي الإنتهازية للمشهد السياسي وهياكل السُلطة في السودان يُراقب بعض محاولات "الكيزان" للعودة مُجدداً للساحة وللبلاد إستعداداً لتشكيل حاضنة سياسية للإنقلابيين ولإستعادة مواقعهم بشكل رسمي وشرعي في السُلطة ومؤسسات الدولة بعد أن رفضهم شعبنا وأسقط سُلطتهم والتي أبت توابعهم في "اللجنة الأمنية" والإنقلابيين إلا وأن تُمهد لهم العودة بالتنسيق والترتيب لإنقلاب ٢٥ أُكتوبر كخطوة تحافظ لهم علي ما نهبوه من أموال ومُمتلكات وتغطي علي فظائعهم وجرائمهم في حق الشعب السوداني ، ولكي تحافظ كذلك قوي الثورة المُضادة علي مصالحها ونفوذها في السودان .. إن شعبنا الذي قدم التضحيات من أجل الثورة والتغيير في السودان لن يعود للوراء ولن ينكص عن أهدافه وأحلامه المشروعة في الإنعتاق والتغيير والتقدم .. إننا نُعلن بوضوح إلتفافنا مع كل الثائرات و الثائرين في لجان المقاومة ونُحيي تماسكهم وإصطفافهم وتوحيد مواثيقهم السياسية من أجل إستمرار الثورة وإسقاط وهزيمة الإنقلاب و السعي الجاد لتحقيق أهداف الثورة والسير في طريق الشُهداء وعدم التنكب لهم ، وندعوا كُل لجان المقاومة والقوي المهنية والنقابية لمزيد من التماسك والتنسيق المُشترك والتصعيد السلمي والمدني والمقاومة لهذا الإنقلاب والإنقلابيين وحلفاؤهم .. وندعوا كذلك كل الوطنيين داخل القوي المدنية والديمُقراطية لرفض أي تسوية تعيد جماعات الإسلام السياسي وتجار الدين والفلول وحلفاء العسكر للمشهد والتسرب للسُلطة وهياكلها والنكوص عن الثورة والتنكب عن أهدافها والحياد عن قضايا شعبنا العادلة وحقه في التغيير... ورسالتنا للعسكر الإنقلابيين ولتجار الدين ولقوي الثورة المُضادة إن ثورتنا مُستمرة وظافرة بإذن الله النصر لشعبنا والحرية...
تحالف الديمُقراطيين السُودانيين 8 أُكتوبر 2022
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