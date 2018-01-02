منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest [دخول]
اخر زيارك لك: 02-01-2018, 06:38 PM الصفحة الرئيسية

اخبار و بيانات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »

تجمع قوي تحرير السودان بيان توضيحي

02-01-2018, 10:10 AM

بيانات سودانيزاونلاين
<aبيانات سودانيزاونلاين
تاريخ التسجيل: 12-09-2013
مجموع المشاركات: 1714

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


تجمع قوي تحرير السودان بيان توضيحي

    10:10 AM January, 02 2018

    سودانيز اون لاين
    بيانات سودانيزاونلاين-فنكس-اريزونا-الولايات المتحدة
    مكتبتى
    رابط مختصر


    أولا : نود ان نتقدم ببرقية تهنئة للشعب السوداني بحلول العام الجديد، و نتمنى للجميع عاما حافلا بالإنجازات على المستويين الخاص يتحقق فيها أماني الجميع علي المستوي الفردي و العام يتحقق آمال و تطلعات الثوار، النازحين ، اللاجئين، الكادحين و الغلابة و التحرر من جبروت الطغاة أينما وجدو في كل ربوع الوطن الحبيب.
    ثانيا : ما نود توضيحية وفقا لما ورد في بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي؛ ببيان صادر عن تجمع قوي تحرير السودان و في مضمونها (تتعلق بقرارات رئاسية ) نؤكد الآتي :-
    1- هذا البيان لم يصدر عن التجمع
    2- على كل رواد مواقع التواصل الاجتماعي و ناقلي الأخبار؛ التحري عن الأخبار و المعلومات قبل نقلها و نشرها

    و أخيرا نتمنى للشعب السوداني عام ثوري حافل بكل الإنجازات الثورية و عاما للوحدة الثورية ، لإنتشال الشعب من براثن حكومة الجبهة الإسلامية.

    و معا نحو التغيير
    معا الي الامام

    المجد و الخلود لشهدائنا
    و الحرية الأسري و المعتقلين

    إسماعيل أبوه
    تجمع قوي تحرير السودان
    1/1/2018


    بتاريخ ٠١‏/٠١‏/٢٠١٨ ١٠:٢٧ م، كتب "ISMAIL aboh" :
    تجمع قوي تحرير السودان
    بيان توضيحي
    أولا : نود ان نتقدم ببرقية تهنئة للشعب السوداني بحلول العام الجديد، و نتمنى للجميع عاما حافلا بالإنجازات على المستويين الخاص يتحقق فيها أماني الجميع علي المستوي الفردي و العام يتحقق آمال و تطلعات الثوار، النازحين ، اللاجئين، الكادحين و الغلابة و التحرر من جبروت الطغاة أينما وجدو في كل ربوع الوطن الحبيب.
    ثانيا : ما نود توضيحية وفقا لما ورد في بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي؛ ببيان صادر عن تجمع قوي تحرير السودان و في مضمونها (تتعلق بقرارات رئاسية ) نؤكد الآتي :-
    1- هذا البيان لم يصدر عن التجمع
    2- على كل رواد مواقع التواصل الاجتماعي و ناقلي الأخبار؛ التحري عن الأخبار و المعلومات قبل نقلها و نشرها

    و أخيرا نتمنى للشعب السوداني عام ثوري حافل بكل الإنجازات الثورية و عاما للوحدة الثورية ، لإنتشال الشعب من براثن حكومة الجبهة الإسلامية.

    و معا نحو التغيير
    معا الي الامام

    المجد و الخلود لشهدائنا
    و الحرية الأسري و المعتقلين

    إسماعيل أبوه
    تجمع قوي تحرير السودان
    1/1/2018
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de