تجمع قوي تحرير السودان يطالب مجلس الامن بزيادة قوات يوناميد UNMID

اتحاد الصحافيين يستضيف بدر الدين السيمت في ندوة عن الأزمة السودانية
منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 26-06-2018, 11:45 PM الصفحة الرئيسية

اخبار و بيانات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
14-06-2018, 01:18 AM

اخبار سودانيزاونلاين
<aاخبار سودانيزاونلاين
تاريخ التسجيل: 25-10-2013
مجموع المشاركات: 2956

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


تجمع قوي تحرير السودان يطالب مجلس الامن بزيادة قوات يوناميد UNMID

    01:18 AM June, 13 2018

    سودانيز اون لاين
    اخبار سودانيزاونلاين-فنكس-اريزونا-الولايات المتحدة
    مكتبتى
    رابط مختصر

    تجمع قوي تحرير السودان يطالب مجلس الامن

    بزيادة قوات البعثة ومنحها التفويض الكامل لحماية المدنيين وعدم الانسياع لدبلوماسية نظام الابادة والتطهير العرقي في الخرطوم

    تجمع قوي تحرير السودان ظل يراقب عن كُثب تحركات نظام الابادة علي المستوين الاقليمي والدولي وما يملك من ادوات:-

    - لتصفية حقوق ضحايا الابادة والتطهير العرقي في اقليم دارفور عبر التخلص من المحاسبة الجنائية لمرتكبي الجرائم لتعزز بذلك سابقة خطيرة في ثقافة الافلات من العقاب
    -وتخليص فرص بناء السلام والعدالة والاستقرار في السودان والمنطقة

    نريد ان نزكر مجلسكم الموقر بان العالم كله يشهد الانتهاكات الجسيمة التي تتعرض لها الدارفورين بشكل يومي بمختلف فئاتهم
    -النازحين (مجازر داخل معسكرات كلمة وخمس دقائق... الخ)
    -الطلبه في الجامعات القومية
    -النشطاء الساسيين والحقوقيين والاعلامين
    -قتل وتعزيب ابناء /ت دارفور حملة جنسيات اجنيبة (بشارة/والمرحوم جدو عبدالرحيم)
    اخيرآ وليس اخرآ مجزرة حجر تونو بولاية جنوب دارفور في مطلع هذا الشهر ، وقطع ما لايقل عن الف شجرة فاكهه في ضاحية محلية كتم للحيلولة دون رجوع النازحيين لمناطقهم الاصلية

    كل هذه الجرائم ترتكب في تحدي صافر للمجتمع الدولي وبعثتة UNAMID لان المحفز بإختصار لم يحاسب مرتكبي الجرائم الابادة حتي ننتقل لمرحلة تخفيض او خروج قوات البعثة او حديث عن السلام او الانعاش المبكر والتنمية كما وردت في تقرير مجلسكم الموقر

    نريد ان نزكر مجلسكم الموقر بان لا وجود لقوات وطنية تحمي المواطن في الاقليم غير مليشيات جنجويدية حتي يطالب نائب مندوب النظام في الامم المتحدة برفع حظر السلاح وخفض فريق خبراء السلاح في الاقليم وفي هذا التوقيت

    ايضآ نريدان نُزكر مجلسكم المؤقر ابقاء قوات البعثة بكامل عددها الحالي ومنحها التفويض الكامل لحماية المدنيين /وتفعيل قانون حظر السلاح في الاقليم حق ومكسب وآمل لشعوب الاقليم حتي يتسني فرص ايجاد السلام برعاية وضمانات دولية قوية

    مما اورناه من وقائع يطالب تجمع قوي تحرير السودان مجلس الامن الدولي بالقيام بواجباته ومسئولياته القانونية والاخلاقية تجاه الاقليم ومواطنيه من بقاياه جرائم الابادة والتطهير العرقي وفقآ للميثاق /القانون الدولي لحقوق الانسان /والقانون الانساني الدولي .


    صلاح الولي
    أمين الاعلام الناطق الرسمي
    ٢٠١٨/٦/١٣
                   |Articles |News |مقالات |بيانات


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de