تجمع قوي تحرير السودان يطالب مجلس الامن بزيادة قوات يوناميد UNMID

01:18 AM June, 13 2018 سودانيز اون لاين

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رابط مختصر تجمع قوي تحرير السودان يطالب مجلس الامن



بزيادة قوات البعثة ومنحها التفويض الكامل لحماية المدنيين وعدم الانسياع لدبلوماسية نظام الابادة والتطهير العرقي في الخرطوم



تجمع قوي تحرير السودان ظل يراقب عن كُثب تحركات نظام الابادة علي المستوين الاقليمي والدولي وما يملك من ادوات:-



- لتصفية حقوق ضحايا الابادة والتطهير العرقي في اقليم دارفور عبر التخلص من المحاسبة الجنائية لمرتكبي الجرائم لتعزز بذلك سابقة خطيرة في ثقافة الافلات من العقاب

-وتخليص فرص بناء السلام والعدالة والاستقرار في السودان والمنطقة



نريد ان نزكر مجلسكم الموقر بان العالم كله يشهد الانتهاكات الجسيمة التي تتعرض لها الدارفورين بشكل يومي بمختلف فئاتهم

-النازحين (مجازر داخل معسكرات كلمة وخمس دقائق... الخ)

-الطلبه في الجامعات القومية

-النشطاء الساسيين والحقوقيين والاعلامين

-قتل وتعزيب ابناء /ت دارفور حملة جنسيات اجنيبة (بشارة/والمرحوم جدو عبدالرحيم)

اخيرآ وليس اخرآ مجزرة حجر تونو بولاية جنوب دارفور في مطلع هذا الشهر ، وقطع ما لايقل عن الف شجرة فاكهه في ضاحية محلية كتم للحيلولة دون رجوع النازحيين لمناطقهم الاصلية



كل هذه الجرائم ترتكب في تحدي صافر للمجتمع الدولي وبعثتة UNAMID لان المحفز بإختصار لم يحاسب مرتكبي الجرائم الابادة حتي ننتقل لمرحلة تخفيض او خروج قوات البعثة او حديث عن السلام او الانعاش المبكر والتنمية كما وردت في تقرير مجلسكم الموقر



نريد ان نزكر مجلسكم الموقر بان لا وجود لقوات وطنية تحمي المواطن في الاقليم غير مليشيات جنجويدية حتي يطالب نائب مندوب النظام في الامم المتحدة برفع حظر السلاح وخفض فريق خبراء السلاح في الاقليم وفي هذا التوقيت



ايضآ نريدان نُزكر مجلسكم المؤقر ابقاء قوات البعثة بكامل عددها الحالي ومنحها التفويض الكامل لحماية المدنيين /وتفعيل قانون حظر السلاح في الاقليم حق ومكسب وآمل لشعوب الاقليم حتي يتسني فرص ايجاد السلام برعاية وضمانات دولية قوية



مما اورناه من وقائع يطالب تجمع قوي تحرير السودان مجلس الامن الدولي بالقيام بواجباته ومسئولياته القانونية والاخلاقية تجاه الاقليم ومواطنيه من بقاياه جرائم الابادة والتطهير العرقي وفقآ للميثاق /القانون الدولي لحقوق الانسان /والقانون الانساني الدولي .





صلاح الولي

أمين الاعلام الناطق الرسمي

٢٠١٨/٦/١٣ |Articles |News |مقالات |بيانات