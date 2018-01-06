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تجمع قوي تحرير السودان يستنكر الضغط على المواطن السوداني و يدعو لتصعيد المقاومة الشعبية حتى إسقاط ا

06-01-2018, 05:39 PM

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تاريخ التسجيل: 25-10-2013
مجموع المشاركات: 2762

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تجمع قوي تحرير السودان يستنكر الضغط على المواطن السوداني و يدعو لتصعيد المقاومة الشعبية حتى إسقاط ا

    05:39 PM January, 06 2018

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    اخبار سودانيزاونلاين-فنكس-اريزونا-الولايات المتحدة
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    نحن في تجمع قوي تحرير السودان ، نتابع عن قرب هموم و مشاغل الشعب السوداني و سبل كسب عيشة ودوما نسعى لتحسين ذلك بكل السبل؛ لأن همنا الأول و الأخير هو شعبنا الأبي و ارضه الذي يعيش فيه. ذاك الرقعة الجغرافية المقدسة ، التي غزتها عصابة الإنقاذ و جعل من أهلها الأعزاء بين الأمم اذلاء تحت أقدامهم الوسخة التي وطاعت تلك الأراضي في ليلتهم المشؤومة المظلمة في 89 .

    أيها الشعب السوداني الأبي :-
    تجمع أبنائكم الأحرار ( تجمع قوي تحرير السودان ) دوما و دائما تسعى و ساعيا وراء آمالكم و تطلعاتكم و طموحاتكم؛ التي تتمثل ، في الكرامة و العيش الكريم؛ و ذلك بالوقوف صدا مانعا ، حاجزا منيعا أمام كل من يستغل حوائجكم وينتهك كرامتكم ، عرضكم و ارضكم.
    لذلك حملنا السلاح؛ لتحقيق آمالكم و نحن لا سند لنا سواكم ، و حاء أنتم تنتفضون مجددا على نظام جائز، مستبد و قاتل من أجل غلاء المعيشة كما انتفضتم من قبل عدة مرات ولا نتيجة لذلك سواء التراجع بضعة خطوات إلي الوراء من أجل الإستعداد للتقدم بقوة لذلكم مجددا؛ لذا نحن في تجمع قوي تحرير السودان؛ دوما نطلب منكم الانتفاضة من أجل كرامتكم و من أجل مستقبل أبناءكم و الأجيال القادمة و ليس من غلاء المعيشة و الأسعار.
    من يجعل من سعر ( خبزة -عيشة – رغيفه ) واحد جنيه؛ لكي يقتلكم جوعا ليس بجدير عن يحكم شعب مثلكم. و يجب ان يذهبوا الي مزبلة التاريخ بلا رجعة؛ لكي تعيشوا أحرارا إلي الأبد.

    جماهير شعبنا الأوفياء :-

    تجمع قوي تحرير السودان؛ تستنجد بكم لأنها منكم و بكم و لكم ؛ بأن توحدوا صفوفكم و كلمتكم ، و تنتفضوا من أجل الظلم و الإضطهاد و من أجل إستعادة كرامتكم و ليس التوسل الي سلطان جائر لكي يرحمكم انتم قوما لا يرجو الرحمة سوى من راحمهم.

    قوموا إلي ثورتكم من أجل إيقاف الظلم
    قوموا الي ثورتكم من أجل إسقاط النظام
    قوموا إلي ثورتكم من أجل وطن يسع الجميع

    إسماعيل أبوه
    تجمع قوي تحرير السودان
    06/01/2018
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