تجمع قوي تحرير السودان تدين مجزرة منطقة حجير تونو

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05-06-2018, 09:49 PM

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تجمع قوي تحرير السودان تدين مجزرة منطقة حجير تونو

    09:49 PM June, 05 2018

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    تجمع قوي تحرير السودان

    التاريخ : الثلاثة الموافق ٢٠١٨/٦/٥

    تجمع قوي تحرير السودان يدين ويستنكر بكل انواع العبارات مجزرة منطقة حجير تونو التابعة لولاية جنوب دارفو نيالا كما تقع جنوب عاصمة الولاية

    هذه المجزرة لم تكن الاول في المنطقة وبالتأكيد لن ولم تكن الاخير طالما السودان ما زال يحكمه نظام الاسلام السياسي الذي ارتكب ابشع جريمة ضد الانسانية في القرن ال٢١ ولم يحاسب مرتكبيه بل ما زالو في صدة الحكم .
    ونترحم علي ارواح ضحايا المجزرة البالغ عددهم ٩شهيد حتي الان والشفاء العاجل للجرحي البالغ عددهم ٧ جريح .

    تجمع قوي تحرير السودان يطالب بعثة اليوناميد بالتدخل الفوري للتحقيق قبل اخفاء اثار المجزرة ، واسعاف الجرحي حسب معلوماتنا لم يسعفوا حتي الان .

    كما نطالب مجلس الامن تعطيل قرار تخفيض قوات البعثة في دارفور ونطالب بزيادة القوات ومنحها التفويض الكامل لحماية المدنين في الاقليم .

    كما نناشد كل الحركات الثورية السودانية التي تبنت القضية واخص القادة ان يضعو مصالحهم وخلافاتهم جانبآ و يتحملوا مسئولياتهم ازاء الوحدة لكي نُقصر من عمر معاناة شعبنا ووضع حدآ لحالة الحرب المفتوح الذي نراه احد اسبابها حالة التشظي والانقسام الغير مبرر بجانب عدم جدية النظام وقبوله للحل الشامل وتقديم الجناة للعدالة الدولية الذي نراه يفضي الي سلام واستقرار السودان .

    صلاح الولي
    امين الاعلام الناطق الرسمي
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