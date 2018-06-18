تجمع قوي تحرير السودان تدين الهجوم البربري علي مواطني الجنينة

تجمع قوي تحرير السودان تدين وتستنكر باغلظ انواع العبارات الهجوم البربري لقوات دعم السريع علي مواطنين عزل في مزارعهم بالضحايه الغربية لعاصمة ولاية غرب دارفور (الجنينة ) ويصادف هذه المجزرة يوم الثالث لعيد فطر المبارك دون اي إعتبار اخلاقي ولا وازع ديني ويقظة ضمير .
تم نقل الضحايا عبر ذويهم دون اي تدخل من اجهزة الدولة للمساعدة مما يؤكد ضلوع الاجهزة النظامية في الحادثة
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