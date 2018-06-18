تجمع قوي تحرير السودان تدين الهجوم البربري علي مواطني الجنينة

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18-06-2018, 04:50 PM

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تجمع قوي تحرير السودان تدين الهجوم البربري علي مواطني الجنينة

    04:50 PM June, 18 2018

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    تجمع قوي تحرير السودان تدين وتستنكر باغلظ انواع العبارات الهجوم البربري لقوات دعم السريع علي مواطنين عزل في مزارعهم بالضحايه الغربية لعاصمة ولاية غرب دارفور (الجنينة ) ويصادف هذه المجزرة يوم الثالث لعيد فطر المبارك دون اي إعتبار اخلاقي ولا وازع ديني ويقظة ضمير .

    تم نقل الضحايا عبر ذويهم دون اي تدخل من اجهزة الدولة للمساعدة مما يؤكد ضلوع الاجهزة النظامية في الحادثة

    شهداء هذه المجزرة :-
    ١/حسن عمر

    الجرحي :-
    ١/عثمان طاهر
    ٢/احمد عبدالكريم تقل
    ٣/ابراهيم بخيت اسحق
    ٤/إيوبة عبدالقادر تقابو (إمراة)

    تجمع قوي تحرير السودان يتقدم بأحري التعازي لاسرة الشهيد وربنا يتقبلوا مع الشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقه
    وربنا يشفي الجرحي .

    تجمع يطالب بعثة اليوناميد UNAMID بالتدخل للتقصي عن الحقائق وتقديم الجناة للمحاكمة .

    كما نطالب مجلس الامن بإعادة النظر في تخفيض قوات وبوليس البعثة ومراجعة كل التقارير المزيفة والمضلله لواقع الاقليم .



    صلاح الولي
    أمين الاعلام الناطق الرسمي
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