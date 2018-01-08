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تجمع قوي تحرير السودان تدعو جماهيرها للنزول الي الشوارع لإنهاء أزمات الوطن بإسقاط النظام

08-01-2018, 10:52 PM

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تاريخ التسجيل: 25-10-2013
مجموع المشاركات: 2769

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تجمع قوي تحرير السودان تدعو جماهيرها للنزول الي الشوارع لإنهاء أزمات الوطن بإسقاط النظام

    10:52 PM January, 08 2018

    سودانيز اون لاين
    اخبار سودانيزاونلاين-فنكس-اريزونا-الولايات المتحدة
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    تجمع قوي تحرير السودان يشيد بدور المناضلين الثوار الأحرار من ابناء الوطن المنتفضين من اجل استعادة الكرامة، الإنسانية والحقوق المسلوبة ومن اجل وطن تنتهي فيها معاناة الشعب من لقمة العيش.

    اذ نوجه جماهيرنا وقواعدنا ؛ في مقدمتها قيادات الحركة الطلابية للتجمع للاصطفاف والوحدة مع ابناء وبنات الوطن في هذه الظروف الحرجة التي تمر بها الوطن ازاء التصدي لميزانية التجويع التي فرضت حالة الموت الرحيم.

    فنحذر نظام الإبادة بالكف عن القمع المفرط ؛للطلاب واطفال المدارس الذين فضلوا الموت في الشوارع شهداء بدل الموت جياع في منازلهم التي اصبحت مقابر بخلوها التام من مقومات الحياة المعيشية.

    تجمع قوي تحرير السودان يناشد كل الهيئات والمؤسسات الدولية والإقليمية والوطنية المعنية بحالات حقوق الإنسان الضغط علي نظام الخرطوم بإطلاق سراح كل المعتقلين والكف عن الاعتقالات التعسفية الجارية الان التي تتنافي مع المادة 9 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان ، والكف أيضا عن مصادرة الصحف التي اضحت الصوت النابض للبسطاء والمغلوبين علي امرهم والتقيد التام بالمواثيق والعهود الدولية التي تكفُل حرية الرأي والتعبير.



    صلاح الولي
    امين الاعلام والناطق الرسمي
    08/01/18
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