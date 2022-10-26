تجمع الزراعيين السودانيين: بيان حول مواكب 25 أكتوبر الملحمية

مواكب السودانيين لاسقاط الانقلاب واشنطن دي سي لشهر اكتوبر ٢٠٢٢
شهداء الثورة السودانية من ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١ يوم انقلاب البرهان
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10-26-2022, 11:51 PM

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تجمع الزراعيين السودانيين: بيان حول مواكب 25 أكتوبر الملحمية

    11:51 PM October, 26 2022

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    ♦️الرسالة الأساسية لملاحم مواكب 25 أكتوبر الملحمية الرفض القاطع للإنقلابات العسكرية وضد التسوية، ومشاركة العسكر في السلطة، والتأكيد علي أن إرادة الشعب السوداني الحُر قاهرة لحكم البوت.

    ♦️ملاحم 25 أكتوبر الملحمية أكدت على أن التغيير الجزري هو صمام الأمان لتحقيق تطلعات الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة.

    ♦️ملاحم 25 أكتوبر الملحمية صرعت مبادرات انصاف الحلول التي تنتهج تأزيم المأزوم، والمفضية الي إنتقال ديمقراطي غير حقيقي ومشوه يُحافظ ويحمي علاقات المصالح القديمة المتجددة ويقف ضد تأسس سلطة الشعب.

    الشعب المعلم:

    تتقدم بثبات متسلحاً بالوعي الثوري المتصاعد، وبالبسالة والجسارة والإقدام في طريق المجد، لتتجاوز مرحلة تفجير الثورات فقط! وإختطافها وحرفها فيما بعد عن أهداف وتطلعات الشهداء الأبرار والثوار الأشاوس في وطن حر ديمقراطي الي مرحلة التصميم لإنجاح الثورات ووصولها الي أهدافها و غاياتها السامية، حيث دونت تلك الرؤي المستخلصة للعبر والتجارب من الثورات السابقة في الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب، ويُدلل على ذلك ما تُسطره ملاحم ثورة ديسمبر المجيدة المستمرة رغم صلف وجبروت الترسانة العسكرية التي تستخدم الرصاص الحي والقنص وسلاح الخرطوش الناري(السكسك) والرصاص المطاطي والقنابل الصوتية والإخفاء القسري و الإعتقالات، وإستخدام كافة أدوات القمع والقهر والبطش والتنكيل والدهس، و بالأمس إرتقي الشهيد قاسم أسامة الي سماوات المجد والتعازي الصادقة لأسرته الكريمة ولكافة الثوار، ولا مساومة إطلاقاً حول دماء الشهداء الكرام #المجد والخلود لهم، والواجب الثوري الوقوف سداً منيعاً ضد إفلات الجناة من القصاص.

    الثوار الأحرار:

    تلهمون العالم بأسره بإستمرار الثورة المجيدة وإقترابها من تمام عامها الرابع في ديسمبر القادم، كما تبهرونه بإصراركم على التمسك بسلاح السلمية كادأة مجربة في منازلة الديكتاتوريات حتى إسقاطها غير مأسوفاً عليها، جنباَ إلى جنب قوة العزيمة والإصرار و الإرادة التي لا تُقهر للمضي قدماً في معركة التحرر الوطني المفضية إلى تأسيس سلطة الشعب، ودونكم ما شهدته بالأمس ملاحم مواكب 25 أكتوبر الأسطورة الثورية التي كانت رسالتها الأساسية الرفض القاطع للإنقلابات العسكرية وضد التسوية، وضد مشاركة العسكر في السلطة تأكيداً على أن إرادة الشعب السوداني الحر قاهرة لحكم البوت.

    الشعب المقاوم:

    تُدرك أن الثورات دوماً معرضة للمهاجمة بإستمرار من القوى المعادية للثورات وأصحاب المطامع والمصالح والإمتيازات الجديدة والقديمة المتجددة والفلول وتحالف ما تبقى من النظام المدحور مع الكيزان القدامى والجدد والعسكر غير المهنيين وذوي الولاء التمكيني، لذا تكافح بثبات لإستكمال المشوار الثوري، وتشحذ الهمم لسد الثغور التي تُعيد إنتاج التغيير الشكلي، لذا أكدت الملاحم الثورية الإسطورية ليوم 25 أكتوبر في الخرطوم وعلى إمتداد مدن وقري ولايات السودان المختلفة ان التغيير الجزري هو صمام الأمان لتحقيق تطلعات الشعب السوداني المعلم في الحرية والسلام والعدالة، كما صرعت مبادرات انصاف الحلول جميعها التي تنتهج تأزيم المأزوم، والمفضية الي إنتقال ديمقراطي غير حقيقي ومشوه، يُحافظ ويحمي علاقات المصالح القديمة المتجددة ويقف ضد التحرر من نهج التبعية وإنتزاع كامل السيادة الوطنية لتأسيس سلطة الشعب.

    وحتماً إرداة الشعب منتصرة.

    تجمع الزراعيين السودانيين
    مكتب الإعلام والإتصال
    26 أكتوبر2022م

    #ملحمة25اكتوبر_الاسطورة_الثورية.
    #الدم_قصادو_الدم_ما_بنقبل_الدية.
    #لا_لإستباحة_دم_الشعب_السوداني_الدمازين_تنذف_دم.
    #الميثاق_الثوري_لتاسيس _سلطة_الشعب.
    #مواكب_شهر_اكتوبر.





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