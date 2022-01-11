تجمع الزراعيين السودانيين:بيان حول مواكب 30 يونيو

شهداء الثورة السودانية من ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١ يوم انقلاب البرهان
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11-01-2022, 05:47 PM

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تجمع الزراعيين السودانيين:بيان حول مواكب 30 يونيو

    05:47 PM November, 01 2022

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    ♦️مواكب رايات الشهداء أكدت على أن لا مساومة حول دماء الشهداء في سوق التسويات السياسية، بجانب الإلتزام الصارم بعدم إفلات الجناة من القصاص.

    ♦️الرسالة الأساسية لمواكب30يونيو لا بديل للشوراع التي لا تخون في الطريق نحو تحقيق التغيير الجزري.

    ♦️مواكب 30 يونيو الملحمية أكدت على أن حراك ثورة ديسمبر المجيدة في تصاعد مستمر، وأن الثورة لا خيار لها سوى الإنتصار أو الإنتصار.

    الشعب المعلم:

    تُثبت بحسم بإن إرادتك لا تُقهر وعصية على الإنكسار، فإستنادك على إرث نضالي بازخ حطم كل سلاسل التآمر الداخلية والإقليمية والدولية وصرعها مؤامرة تلو المؤامرة، وما زلت تتصدي بقوة ساحقة للمؤتمرات المستمرة الهادفة إلى نهب ثررواتك ومواردك المتجددة وغير المتجددة، لتظل شعب حُر، مفتقر للحياة الكريمة، منزوع الإرادة ومسلوب السيادة الوطنية، ولكن هيهات لهم! فأنت لهم بالمرصاد.

    الثوار الأحرار:

    تتمسسكون بهدفكم في تأسيس سلطة الشعب، وحلمكم في بناء دولة القانون والمؤسسات، وتطلعاتكم في تحقيق الحرية والسلام والعدالة، لذا كانت الرسالة الأساسية لمواكب 30اكتوبر انه لا بديل للشوارع التي لا تخون في الطريق نحو تحقيق التغيير الجزري.

    الكنداكات والتروس:-

    تتفجرون في الشوارع التي لا تخون مواكب لا تعرف الرجوع إلى الوراء، عنوانها الجسارة وَالبسالة والإقدام، وما زلتم تُقدمون مزيد من التضحيات الجسام دون كلل أو ملل لا يثنيككم الترهيب او الترغيب عن إستكمال المشوار الثوري، فتوجتم مواكب شهر الثورات بموكب 30 اكتوبر الموسوم برايات الشهداء تأكيداً لتجديد العهد والوفاء والإجلال لهم #المجد_والخلود_للشهداء_الكرام، جنباً الي جنب خطكم بمداد الدم بإنه لا مساومة حول دماء الشهداء في سوق التسويات السياسية بجانب الإلتزام الصارم بعدم إفلات الجناة من العقاب.
    إستناداً على ذلك إننا في تجمع الزراعيين السودانيين نُجدد إنحيازنا الصارم لمبادئ وأهداف وإستحقاقات ثورة ديسمبر المجيدة، كما نؤكد تمسكنا بالتغيير الجزري فهو الطريق نحو إنتزاع السلطة المدنية الكاملة، والمفضي الي تاسيس سلطة الشعب، وفي ختام ملاحم شهر الثورات #مواكب أكتوبر نُدرك ان لجان المقاومة الدرع الثوري الصلد ستنتهج إعمال المراجعة الشاملة والتقييم الموضوعي الدقيق للحراك الثوري بكافة تفرعاته، وهي مقبلة على #مواكب_نوفمبر، وخصوصاً العمل الميداني لإحكام سد منافذ الثغور، وكشف مكامن القصور لتستحيلها الي نقاط قوة ضاربة، بجانب تعزيز نقاط القوة، ليُفضي ذلك إلى مزيد من إعمال التنظيم، ليُدلل على أن حراك ثورة ديسمبر المجيدة في تصاعد مستمر، ويؤكد على أن الثورة لا خيار لها سوى الإنتصار أو الإنتصار.

    ويا تغيير جزري، ويا ثورة أبدية.

    تجمع الزراعيبن السودانيين
    مكتب الإعلام والإتصال
    1نوفمبر2022م

    #ملحمة30اكتوبر.
    #العافية_التامة_للجرحي_والمصابين.
    #الرعاية_الطبية_الشاملة_للمصابين_واجب_ثوري.
    #الحرية_للمعتقلين.
    #لا_للإخفاء_القسري.
    #مواكب_نوفمبر.






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