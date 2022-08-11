تجمع الخبراء والباحثين والأكاديميين السودانيين يعلن عن مؤتمره الصحفي(5-5)

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11-08-2022, 11:44 PM

بخيت النقر البطحاني
<aبخيت النقر البطحاني
تاريخ التسجيل: 03-08-2014
مجموع المشاركات: 112

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تجمع الخبراء والباحثين والأكاديميين السودانيين يعلن عن مؤتمره الصحفي(5-5)

    11:44 PM November, 08 2022

    سودانيز اون لاين
    بخيت النقر البطحاني-السعودية
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    يعلن تجمع الخبراء والباحثين والأكاديميين السودانيين عن مؤتمره الصحفي(5-5)


    § نشكر كل أعضاء لجنة صياغة النظام الأساسي لتجمع الأكاديميين والباحثين والخبراء السودانيين

    § نشكر كافة أعضاء صياغة خارطة طريق الانتقال الديمقراطي في تجمع الأكاديميين والباحثين والخبراء السودانيين.

    § نشكر كل من شارك بفاعلية من اجل وطن يسع الجميع والاوطان تبنى بسواعد بنيها.

    § نشكر أعضاء اللجنة الإعلامية لتجمع الأكاديميين والباحثين والخبراء السودانيين.

    § نشكر أعضاء اللجان الدائمة والمؤقتة وهي متاحة لكافة الأكاديميين والباحثين والخبراء السودانيين.

    § نشكر كل الوطنيين الاوفياء الناكرين لذواتهم والحادبين على مصالح السودان العليا.

    § يعلن تجمع الأكاديميين والباحثين والخبراء السودانيين -داخل السودان وخارجه عن خارطة طريق للإسهام في معالجة الأزمة السياسية وتحقيق الإنتقال الديمقراطي في السودان.

    § سيتم تدشين الخارطة إن شاء الله في مؤتمر صحفي الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت السودان في يوم الخميس العاشر من نوفمبر 2022 بقاعة (طيبة بريس) بالخرطوم، علماً بأن التجمع قد بدأ إتصالاته منذ أكتوبر الماضي مع كل الجهات الفاعلة في الساحة السياسية السودانية، وقد تم إيصال نسخة من خارطة طريق الإنتقال الديمقراطي لعدد كبير من أصحاب المصلحة من الأحزاب السياسية والمجموعات المهنية من الإعلاميين والقانونيين والنقابات الأخرى، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات السودانية الوطنية التي لها وزنها وعرفت بالحكمة والحياد السياسي.

    § تعتمد خارطة الطريق على منهجية مختلفة مبنية على أسس علمية، وتهدف إلى خلق أرضية توافقية لحل معظم الخلافات الموجودة والمتوقعة في الساحة السياسية من أجل تحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة.

    § وننوه كافة الأكاديميين والباحثين والخبراء السودانيين داخل السودان وخارجه بالإمكان حضور المؤتمر الصحفي مباشرة او عبر الزوم او منصة السودان للمعرفة او صفحة التجمع على الفيس بوك.

    § ونوجه الدعوة لكل الإعلاميين ووسائل الاعلام المختلفة لحضور المؤتمر الصحفي.

    النظام الأساسي لتجمع الأكاديميين والباحثين والخبراء السودانيين يقر لجان دائمة ومؤقتة لتحقيق الأهداف الوطنية:



    أ‌- اللجــان الدائمــة وهي:


    اللجنـة 1 : الأقسام الإدارية والسياسية والقانونية والاقتصادية والعلاقات الدولية بكل تخصصاتها الدقيقة

    اللجنـة 2: العلوم الإنسانية والأدبية بكل تخصصاتها الدقيقة.

    اللجنـة 3: العلوم الهندسية والتقنية بكل تخصصاتها الدقيقة.

    اللجنـة 4: العلوم الصحية بكل تخصصاتها الدقيقة.

    اللجنـة 5: العلوم الأساسية بكل تخصصاتها الدقيقة.

    اللجنـة 6: وضع الرؤية المتكاملة والتخطيط الاستراتيجي.

    اللجنـة 7: الدراسات الأمنية والاستشرافية للإنذار المبكر بالمخاطر.

    اللجنـة 8: السلام والتعايش السلمي.

    اللجنـة 9: الثقافية والاعلامية والصحفية.

    اللجنـة 10: التعليم والتنمية.

    اللجـان المؤقتـة: يتم تكوين لجان مؤقتاً ولقضايا محددة وتحل تلقائيا بعد أدائها لمهامها مباشرة:

    · لجنة قانونية لمراجعة اللوائح.

    · لجنة الموارد البشرية

    · لجنة الحوكمة.

    · لجنة إدارة الازمات

    · لجنة إدارة المبادرات

    · لجنة ادارة المفاوضات

    · لجنة التنظيم والإشراف.

    · لجنة الصياغة والتدقيق اللغوي

    · لجنة الترجمة

    · لجنة الانتخابات.

    · لجنة التطوع



    اهداف تجمع الأكاديميين والباحثين والخبراء السودانيين:



    § يجمع ويوحد وينسق بين كافة الخبراء والباحثين والأكاديميين السودانيين على مستوى العالم وإنشاء قنوات للتواصل فيما بينهم لتبادل الخبرات والتجارب والرأي والتشاور للتحليل والبحث والدراسات ووضع الحلول الناجعة.

    § استيعاب واستقطاب جميع الخبراء والباحثين والأكاديميين السودانيين الفاعلين والمخلصين وأصحاب التاريخ المشرف الراغبين في العطاء لوطنهم داخل السودان وخارجه.

    § تقديم الخبرة والاستشارة للقيادة بالدولة والعمل على تزويد مؤسسات الدولة بأفضل الخبرات الوطنية في شتى مجالات التخصص وتكوين بنك للمعلومات عنهم للاستفادة منهم.

    § الاسهام في تأهيل وتدريب الشباب من الجنسين بالمحاضرات والدورات وورش العمل في مشاريع وبرامج التنمية المحلية والريادة والقيادة لتنمية السودان ونهضته.

    § التعاون والتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات ا لوطنية والدولية ذات الاهتمام المشترك من أجل تطوير وتفعيل الأبحاث والدراسات خدمة للوطن والمجتمع.

    § المساهمة في تعزيز العمل المشترك مع مكونات المجتمع المدني من أجل النهوض بالتنمية الفكرية والثقافية والحقوقية.

    § توثيق الصلة مع المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية العاملة في مجال الدراسات والبحث والنشر.

    § التركيز على تشخيص واقع الشباب واقتراح الحلول وآليات العمل والبرامج الكفيلة بتطوير وتوسيع مشاركة الشباب في عملية صنع القرار المتعلق بمستقبلهم وبتنمية المجتمع، على مختلف المستويات.

    § توفير منبر للنقاش العام حول مخرجات البحوث والدراسات، والتأثير في أجندة النقاش الوطني، مع التركيز على الجمهور والعمل من أسفل لأعلى.



    #مقترح للفترة الانتقالية بان تتم ادارتها وقيادتها بعيداً عن الاستقطاب السياسي بكفاءات مستقلة بلا مقابل مالي وبلا امتيازات لأي من الوزير ووكيل الوزارة والمدير العام والمدير التنفيذي والمشرف ومع كل واحد منهم فريق كامل متطوع لإسناده بالخبراء والباحثين والأكاديميين السودانيين داخل السودان وخارجه#

    واليكم رابط تسجيل عضوية تجمع الخبراء والباحثين والأكاديميين السودانيين:

    https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAwdkwKUQK8tvo3J5OfUvAA3maFs1smLoMKyR6HwKVqCPqMA/viewform؟vc=0andc=0andw=1andflr=0

    #نأمل مشاركتكم الفاعلة #

    #تقبل عضوية أصحاب المبادرات الناجحة والابتكار والاختراع#

    وعليهم أرسال رابط للسيرة الذاتية أو السيرة الذاتية على البريد الالكتروني:

    [email protected]

    +966508509584واتساب





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