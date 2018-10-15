تجدد ازمة الوقود بالخرطوم وابوجبيهة



08:05 PM October, 15 2018 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

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تجددت أزمة الوقود بالمحطات مرة اخرى فى الخرطوم وعادت الصفوف من اجل الحصول على الجازولين مع شح نسبي للبنزين. وعزا أصحاب الطلمبات الأزمة لتقليل الحصة اليومية التي تحصل عليها المحطات

وفى مدينة ابوجبيهة بولاية جنوب كردفان ،عادت عملية تصاديق الوقود فى الطلمبات مرة اخرى . وقال صاحب عربة ان سلطات جهاز الامن بالمدينة اعادت تصاديق الوقود مجددا منذ ثلاثة ايام، واوضح ان الطلمبات لا تمنح اصحاب العربات الوقود الا عبرهذه التصاديق خاصة الجازولين، الى جانب عدم السماح بالتزود خارج خزانات الوقود.