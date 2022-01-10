تتريس شريان الشمال واغلاق كامل للمعابر بداية اكتوبر القادم



00:09 AM October, 01 2022 سودانيز اون لاين

زهير ابو الزهراء-السودان

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الخرطوم: فدوى خزرجي



أعلن تروس الشمال عن جدول تصعيدهم لشهر اكتوبر القادم “بتتريس” شريان الشمال والإغلاق كامل المعابر الشمالية التي تربط بين السودان ومصر وذلك في الأول من أكتوبر القادم للعام الجاري الى أجل غير مسمى حتى سقوط الانقلاب.



و نوه الى ان الإغلاق لا يشمل البصات السفرية ، ولا يشمل الشاحنات والباصات الداخلية والبضائع الآتية من مصر بحيث تفرغ كل الشاحنات المصرية بضائعها في حظيرة حلفا ، بجانب انه لا يسمح بدخول الشاحنات المصرية الى السودان بتاتاً.





وقالت في بيان تحصلت “الجريدة” على نسخة منه يجب على الشاحنات السودانية نقل البضائع المصرية الى الداخل كما يمنع تصدير البضائع السودانية الى مصر بتاتاً المتمثلة في الثروة الحيوانية ، والمنتجات الزراعية، والمعادن ، ودعا تروس الشمال كل القوى الثورية ولجان المقاومة حذوهم حتى سقوط الانقلاب.



وجددوا تمسكهم باللاءات الثلاثة المتمثلة في “لاشراكة ، لاتفاوض، لاشرعية”.



الجريدة















































