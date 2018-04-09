تاج السر بابو: في رثاء ابوبكر الامين وداعا الصديق ابوبكر الامين



11:24 PM April, 09 2018 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

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كان انسانا نادرا علي طريقته..ومتطلعا الي المعرفة باستمرار. ..عملنا سويا في مركزية الجبهة الديمقراطية بجامعة الخرطوم..وبعد التخرج في مكتب الثانويات الحزبي بالعاصمة..وبعد انتفاضة ابريل في اعداد الشق السياسي لتقييم 19 يوليو 1971 في اللجنة التي كلفت بذلك للمؤتمر الخامس وكان بها نقد..قدال ابوبكر وكنت متابعا معهم من ادارة اللجنة المركزية كما انجز القدال دراسة الحزب الشيوعي وانقلاب 25 مايو التي نشرت في حلقات وكتاب...كما عملنا في لجنة الدراسات الاسلامية مع قدال ...وتم تكليفه بعد تخليه عن العمل في الميدان باصدار صحيفة الفجر الجديد..ولكن انقلاب يونيو 1989 قطع ذلك..

عندما كان يعمل في دار الوثاىءق المركزية بعد التخرج قدم لي مساعدات كثيرة لانجاز دراساتي في التاريخ الاجتماعي للمهدية وتاريخ الحزب الشيوعي..

له الرحمة والمغفرة فقد كان انسانا نادرا وصديقا لا يمل قلما يجود به الزمن.