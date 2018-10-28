تأبين الشيخ حسن أبوسبيب في لندن

10:35 PM October, 28 2018 سودانيز اون لاين

محمد علي ـ لندن-لندن-UK

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في يوم السبت الموافق 27 من شهر أكتوبر، نظمت أسرة المرحوم الشيخ حسن أبوسبيب، وهيئة شؤون الختمية والحزب الاتحادي الديمقراطي وأصدقاء الفقيد في لندن فعالية تأبين له في ملتقى توتي الذي يديره الأستاذ مبارك نورالدائم وحرمه والأستاذه خالده والذي أصبح ملاذاً للسودانيين والسودانيات يحتضن ويشجع كل فعالياتهم السياسية والثقافية والاجتماعية كما أنه أضاف لنشاطه مكتبة للكتب السودانية يعرضها كل يوم سبت من كل أسبوع.



أدار الفعالية ممثل هيئة شؤون الختمية الأستاذ طارق مكاوي وبدأ حديثه بالبسملة ثم ترحم على الفقيد وقرأ مع الحضور سورة الفاتحة على روحه. بعد ذلك قدم الأستاذ طارق ممثل أسرة الفقيد الأستاذ غازي ربيع حسنين المحامي الذي سرد سيرة الفقيد وأسرته وانجازاته. تحدث بعده الأستاذ حسن تاج السر الذي تناول الجوانب الإنسانية والاجتماعية للفقيد وتاريخ أسرته في نشر التعاليم الدينية، وختم حديثه بأبيات من الشعر الرصين. وتحدث بعده الأستاذ الكبير علي محمود حسنين، الغني عن التعريف، رفيق درب الفقيد في العمل العام والنضال فتحدث عن مسيرة الفقيد الدينية والسياسية وذكر مواقفه المبدئية التي لم يتخلى عنها حتى آخر لحظة من حياته خاصة وقوفه ضد كل الأنظمة الشمولية وتضحياته النضالية وقال إن الفقيد قدم كل شيء ولم يأخذ ولا شيء، ثم ترحم على الفقيد ودعا له. تحدث بعد ذلك الأستاذ أحمد بدري ممثلاً لأبناء أم درمان فقال إن الفقيد كان محبوباً من كل الناس بمختلف ألوانهم السياسية والطرق الصوفية نسبة لمواقفه الإنسانية والاجتماعية وتفانيه في عمل الخير للناس مما جعله محبوباً من الجميع.



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