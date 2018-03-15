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بينهم 4 آلاف أجنبي نصف مليون طالب يجلسون لامتحانات الشهادة الثانوية

15-03-2018, 08:42 PM

صحيفة الصيحة السودانية
<aصحيفة الصيحة السودانية
تاريخ التسجيل: 06-02-2015
مجموع المشاركات: 1754

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بينهم 4 آلاف أجنبي نصف مليون طالب يجلسون لامتحانات الشهادة الثانوية

    08:42 PM March, 15 2018

    سودانيز اون لاين
    صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان
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    الخرطوم: إبتسام حسن

    أعلنت وزيرة التربية والتعليم آسيا محمد عبد الله اكتمال الاستعدادات لبدء امتحانات الشهادة الثانوية السودانية للعام الدراسي 2017- 2018م يوم "الإثنين" المقبل، وشددت على أن امتحانات الشهادة تعتبر مسألة أمن قومي، وأثنت على أداء إدارة الامتحانات وجهودها الكبيرة ودقة عملها.

    وقالت الوزيرة في تصريح صحفي أمس، إن الامتحانات يجلس لها للعام الحالي (528) ألفاً و(230) طالباً وطالبة بزيادة عن العام الماضي بلغت (5.7%)، وأعلنت مُشاركة (5) آلاف و(700) معلم ومعلمة في عمليات التصحيح، وأوضحت أن عدد المراكز داخل السودان يبلغ (3) آلاف و(642) مركزاً بزيادة (143) مركزاً عن العام السابق، فيما يبلغ عدد المراكز الخارجية هذا العام (12) مركزاً في 12 دولة.

    وقال مساعد مدير عام الامتحانات محمود سر الختم الحوري، إن الطلاب الأجانب الجالسين لامتحانات الشهادة السودانية لهذا العام عددهم (4) آلاف و(41) طالباً، منهم (2) ألف و(961) طالباً من دولة جنوب السودان، ومن مصر (831) طالباً بزيادة عن العام الماضي الذي جلس فيه (400) طالب، وبلغ عدد الطلاب الأردنيين هذا العام (7) طلاب، حيث انخفض عددهم عن العام السابق، بجانب (78) طالباً من إريتريا، ومن تركيا (2) طالب، (16) طالباً من اليمن، (10) طلاب من فلسطين، ومن سوريا (49) طالباً ومن إثيوبيا (53) طالبًا ومن جزر القمر (5) طلاب، ومن العراق (9) طلاب، ومن نيجيريا (2) طالب، ومن بورما (2) طالب، وطالب واحد من كل من الكنغو، إيران، السنغال ومالي.
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