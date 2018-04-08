المؤتمر السابع لملتقى ايوا بعنوان تجميع قوى المعارضة السودانية الافاق و التحديات
منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest [دخول]
اخر زيارك لك: 08-04-2018, 08:53 AM الصفحة الرئيسية

اخبار و بيانات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »

بيان تجمع قوي تحرير السودان

08-04-2018, 08:19 AM

بيانات سودانيزاونلاين
<aبيانات سودانيزاونلاين
تاريخ التسجيل: 12-09-2013
مجموع المشاركات: 1787

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


بيان تجمع قوي تحرير السودان

    08:19 AM April, 08 2018

    سودانيز اون لاين
    بيانات سودانيزاونلاين-فنكس-اريزونا-الولايات المتحدة
    مكتبتى
    رابط مختصر


    يتقدم تجمع قوي تحرير السودان علي الشعب السوداني وتنظيماته السياسيه والاجتماعيه بفائق التقدير لما يحققه من انتصارات في معاركه التاريخية ضد مؤتمر الوطني الفاسد والتي لابد منها لبناء وطن محترم يحتضن كل اطيافه الثقافيه والاجتماعية والدينية والجهويه (اقاليم) .

    ظللنا نراقب عن كُثب علي المتغيرات التي تحدث في الساحه المحلية والاقليمية والدوليه والتي تتأثر بها قضيتنا سلبآ او ايجابآ .

    وابرز هذه الاحداث اعلان باريس لتحالف نداء السودان التي جمعت بعض حركات والقوي السياسيه وابرزها حزب الامه ، واختيار رئيسه علي رأس التحالف .

    هذه الخطوه لاقت انتقاد واسع من اوساط مؤثره من اطياف الشعب السوداني وتنظيماته السياسيه والاجتماعيه ولا سيما شعوب الهامش ومنظماتها السياسية والاجتماعيه والمثقفين وقواها الحيه من الشباب والطلاب والنازحين واللاجئين .

    تجمع قوي تحرير السودان يشاطر هذه القوه انتقادها الموضوعي والتي تستند علي تجارب تاريخيه مريره من واقع السياسه السودانية والادوار السلبيه لبعض قاده هذا التحالف ، وبالطبع ساهم هذه الادوار في تدمير السودان وتخليص فرص السلام والاستقرار والتعايش بين مكونات الوطن .

    نحن في تجمع نأمل ان يقدم هذا التحالف الاهداف الاساسيه والتي في سبيلها قدمت شعوب السودان اغلي ما عندها ولا سيما الارواح والانفس .

    نحن بتجمع قوي تحرير السودان ملتزمين بخط الوحدة التي هي في الاساس رغبة شعبنا وقناعتنا الراسخه .

    نناشد حركات التحرريه الوطنية ان تسعي لوحدة حقيقية في كتله اندماجيه لا تحالفية لكي تلتف حولها شعبنا من بقايا جرائم الاباده والتطهير العرقي والجياع وقوانا الحيه التي تري في الثورة امل ومستقبل ومن ثم ندخل في تحالف مع الراغبين في التغيير لتحقيق ما قلناها لشعبنا ، خلاف ذلك يعتبر هروب الي الامام وعدم الالتزام بالمسئوليه التاريخية الملقي علي عاتقنا كثوار ، وعندها يجب ان نفقد الشرعيه الثورية وتبني قضايا الوطن والمواطن .


    صلاح الولي
    امين الاعلام الناطق الرسمي .
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de