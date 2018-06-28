بيان هيئة دفاع طلاب دارفور بجامعة بخت الرضا ---تأجيل جلسة اليوم لعدم حضور شهود الإتهام

هيئة دفاع طلاب دارفور بجامعة بخت الرضا متابعات البلاغ بالرقم /730/2017 محاكمة طلاب دارفور بجامعة بخت الرضا بمحكمة جنايات كوستي تحت المواد 130/21/69/77 ق ج 1991 تاجيل جلسة اليوم 28/6/2018 لعدم حضور شهود الإتهام • في الجلسة المنعقدة بتاريخ اليوم الخميس الموافق 28/6/2018 بمحكمة جنايات كوستي والمحددة لسماع بقية شهود الإتهام لم يحضر من شهود الإتهام سوي شاهد وأحد فأجلت المحكمة سماع الشاهد المشار اليه ليسمع مع بقية شهود الإتهام في الجلستين المحددتين بتاريخ 2/7/2018 و15/7/2018 كفرصة أخيرة للإتهام لسماع جميع بقية شهوده. • السلوك غير الجاد وتكرار عدم حضور شهود الإتهام أو الإستغناء عن بعضهم بعد حضورهم للمحكمة أدي إلي التأجيل المتكرر للجلسات والذي تضرر منه الطلاب المتهمين في البلاغ وهيئة دفاعهم وتتأسف هيئة الدفاع لذاك النهج لإطالة أمد المحاكمة فإبقاء الطلاب المتهمين في البلاغ لأطول فترة ممكنة بالحراسة والمضر بسير العدالة وفي الإعتبار براءة ساحة الطلاب المتهمين مما نسب اليهم . هيئة دفاع طلاب دارفور بجامعة بخت الرضا 28/6/2018
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