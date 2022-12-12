بيان هام من حركة/ جيش تحرير السودان بشأن الإتفاق الإطاري

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12-12-2022, 04:17 PM

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بيان هام من حركة/ جيش تحرير السودان بشأن الإتفاق الإطاري

    04:17 PM December, 12 2022

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    التحية للشعب السوداني


    تم التوقيع على الإتفاق الإطاري من قبل أطرافه بتاريخ 5/ ديسمبر/ 2022 بهدف الأنتقال الآمن نحو الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات ، الجميع يعلم بأننا مقبلون للأسوأ مع غياب الضمير الوطني ونفاق الساسة وطمع العسكر للبقاع في السلطة وصراع مصالح دول الإقليم وتسابق الدول الكبرى لتثبيت مصالحها الإستراتيجية .

    في ظل هذه الأجواء على ضاعت احلام الشعب السوداني بوطن يسود فية الاستقرار حيث أصبح أي هذا الاتفاق يقود إلي مزيد من الفرقة والتقسيم ، علي رغم وجاهة نصوصه يؤدي إلي الفساد وتقاسم المنهوب ووسيلة للابتزاز وحصانة للإفلات من المحاسبة والعقاب .

    أن الإتفاق الإطاري المعلن في 5/ ديسمبر ليس هو الإتفاق الحقيقي الذي يحكم الفترة الإنتقالية وحتي المدة المنصوص عليها هي ليست المدة الحقيقية وأختيار رئيس الوزراء وغيرها من الحقائب السيادية سيتم بأختيار المدنيين دون موافقة العسكر .
    اصبح السودان متشظي وتحت براميل من البارود والحرب والكل يتربص بالآخر والقادم أسوأ ، ولن يكون هناك حلا للأزمة السودانية ما لم يتم استصحاب رأي ومطالب الثوار في الشارع ولجان المقاومة وأهلنا الغبش في معسكرات النزوح واللاجئين وأسر شهداء دولة الإنقاذ و القيادات الاجتماعية الغير مسيسين وتقديم المصلحة الوطنية على مصالح الدول الاخرى .

    ومن هنا نعلن نحن حركة/ جيش تحرير السودان بقيادة أحمد إبراهيم ( كازيسكي ) رفضنا التام للإتفاق الإطاري لأنه إتفاق يظهر خلاف ما يبطن .

    حركة/ جيش تحرير السودان
    قيادة احمد ابراهيم ( كازيسكي )

    ١١ديسمبر ٢٠٢٢م

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