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بيانات سودانيزاونلاين

بيانات سودانيزاونلاين

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Google Plus (مكتبة مفتوحة للتحديث) بيان هام جیش تحریر السودان الرفیق عباس خمیس ضحیة ( ملکیه ) انتهازيين و ( امنجیة ) ومخابرات الدعم

10:05 PM August, 30 2018 سودانيز اون لاين

بيانات سودانيزاونلاين-فنكس-اريزونا-الولايات المتحدة

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بيان هام جیش تحریر السودان الرفیق عباس خمیس ضحیة ( ملکیه ) انتهازيين و ( امنجیة ) ومخابرات الدعم السریع ، وحتما سیلحق بالامین تورو و( طراده) وغیرهم ممن سبقوه قریبا.. اذا استمرار فی خطه هذا قلیلا .



جيش تحرير السودان خط احمر .. والتلاعب بها تلاعب بالنارمن اي كائن من كان . وسنفصل فورا مؤسسة جيش تحرير السودان من ( الملكية ) فصل تام ..



نفق السودان الحالي سببها أوﻻ في تدخل ( الملکیة ) فی مهام الجیش .



لا مخرج ومحيص للسودان من نفقها المظلم الحالي الا برٶیة وطرح حرکة جیش تحریر السودان العسکریة العملاقة في هیکلة الجیش الوطني السودانی وتنظیمها وتدریبها وتأهليها لیکون حامیة الحدود والتراب الوطنی من العدوان الخارجی .



تدخل ( الملكية ) في شئون جيش تحرير السودان تسبب في مقتل الجنرال ( طرادة ) ، ورفاقه ولم يتبقي منهم جندي واحد أو طلقة واحدة ، وﻻ قيد شبر من أﻷراضي المحررة الواقعة تحت سيطرة جنرال ( طرادة ) .



حركة تحرير السودان هی من تمتلك عصا موسي السحري في حل ازمات السودان كلها جميعا . . فهي الحرکه الوحیده الباقیة علی ارض دارفور بقوة جيشا وشعبا ، والصامده والمؤيدة من الملايين من شعبنا .. اذ يقف خلفها أكثر من 80 % ( ثمانين في المائة ) من شعب دارفور ، وفقا لاستطلاعاتّ رأي اجرتها اﻻمم المتحدة وجهات عديدة ذات صدقية عالية وعلي شعب دارفور فقيسو كل شعب السودان .



نص البيان :



جماهيرشعبنا في الداخل والشتات :



إثر الحادث المفاجيء الذي الم بالرفیق عباس خمیس ( بو ) اصدر محمد زکریا یحیی وآخرین بیانا هزیلا وتافها .. نطحت باحقاد دفینة ، وذلك بعد ما اطیح بهم من مهام شکلیة كانو يتولونها ، فعلو من خلالها بحق الشرفاء الافاعيل ، واستغلو صفاتهم اﻻسمية ضد أبناء شعبنا الشرفاء ابشع واسوا واحقر استغلال .. وقطعا سيدفعو الثمن غاليا جزاءا وفاقا لممارساتهم ، فالحساب قادم لا محالة .

اﻻ أن أعظم القرارات التاریخیة التی اتخذها قیادة حرکة / جیش تحریر السودان متمثلا فی شخص رئیس ومٶسس الحركة هو تطهير الحركة وتحريرها من اناس ﻻ علاقة لهم بالقضية ..وما قامو فیها الا بالسرقات و بالنصب والاحتيال علي الشرفاء وفرض الجبايات ومحاولة اقصاء الشرفاء .. والوقیعة بجنرالات الحرکة وقتل الجیش جنرال ( طرادة ) وكل ورفاقه انموزجا.. وظلو موظفين في الحركة يعملون فيها ( بالماهية ) وثمن معلوم لنا يدفعها شرفاء شعبنا لهم ، ومن نخر فيهم سوس الفساد هم انفسهم وعلي راسهم محمد زكريا ومن معه وليس القائد الماضل دوما عبدالله حران .



وسنكشف بالتاريخ والدليل والبرهان فساد وممارسات محمد زكريا يحي ومن لف لفهم ؛ وليس عجيبا فالمدعو محمد زكريا ( ولد فی احدی الكنابي بوسط السودان ) وﻻعلاقة له بدارفور ولم يزره في حياته ابدا اﻻ في زيازة خاطفة وبمحض الصدفة بمعية رئيس الحركة في العام 2005 ولثلاثة ايام فقط .. وسنكشف كل ممارساتهم القذرة واخلاقیاتهم وتاریخهم القذر فی الحرکة .



وللذین یتحدثون سلبا عن حرکة عن حرکة جیش تحریر السودان وینتقصون من مقدارها الكبير ، نؤكد لهم أن حركة تحرير السودان هی من تمتلك عصا موسي السحري في حل ازمات السودان كلها جميعا . . فهي الحرکه الوحیده الباقیة علی ارض دارفور بقوة جيشا وشعبا ، والصامده والمؤيدة من الملايين من شعبنا .. اذ يقف خلفها أكثر من 80 % ( ثمانين في المائة ) من شعب دارفور وفقا لاستطلاعاتّ رأي اجرتها اﻻمم المتحدة وجهات عديدة ذات صدقية عالية وعلي شعب دارفور فقيسو كل السودان . .. فی وقت تحول فیها الاخرون الی سماسره وتجار حرب ومرتزقة یتحينون الفرص للاتیان من خلف الحدود وفقاً لتقاریر حدیثة جداً للامم المتحدة ووصفها ..

وعليه نؤكد أﻵتي :



1 / الرفيق عباس خمیس ضحیة ( ملکیه ) وافراد قذرين فقدو مصالحهم الشخصية يالقرارات الرئاسية اﻷخيرة . . ولعبو فی السابق أدوارا قيادية بالصدفة والحظ السعيد وبعضهم ( امنجیة ) ومخابرات ( الدعم السریع ) ظلو يستدرجونه لسنين عددا في هذا الفخ واسقطوه ، فقد ظللنا نراقبهم شبرا بشبر وذراعا بذراع .. ووقع عباس خميس في فخهم وحتما سیلحق بالرفيق طرادة ومن معه قريبا اذا لم يتراجع ٖ، فقد كان رفاقنا الذين رحلو واﻻسري ايضا ضحية ( ملكية ) ..وهکذا کان الامین تورو وخالد ( كرونق تقن ) وغیرهم .. وسلیحقهم قطعا الرفیق عباس قریبا اذا استمر فی خطه هذا قلیلا .



2 / جيش تحرير السودان خط احمر ..والتلاعب بها تلاعب بالنارمن اي كاين من كان . وسنفصل فورا مؤسسة جيش تحرير السودان من ( الملكية ) فصل تام ، فقد وقع الكثيرون من قادة الجيش ضحيتهم .

ولكوني أقدم من الرفيق عباس خميس ( بو ) في جيش تحرير السودان بأكثر من عام وكنا في القيادة الشرقية قبله ، مع الرفيق عبدالواحد محمدالنور رئيس ومؤسس الحركة ، والكماندر مني أركو مناوي أﻷمين العام للحركة وقتها ، وآخرون وقد قمنا بالتنسيقات العسكرية مع فصائل التجمع الوطني الديموقراطي العسكرية وفي مقدمتها الجيش الشعبي لتحرير السودان ، وجبهة الشرق ، بفصيليه ( مؤتمر البجا ..والاسود الحرة ) واقمنا عند رئيس مؤتمر البجا ومساعد البشير الحالي القائد موسي محمد احمد رجل التواضع والفراسة والتدخل السريع ، واﻻسود الحرة ورئيسه القائد مبروك مبارك سليم رجل الحرب والمغامرات وابرمنا التنسيقات التي نتجت عنها الجيش التي كان يقودها الرفيق عباس خميس في شرق السودان . ضمن جيش تحرير السودان في التجمع الوطني الديموقراطي ( المقبور ) .

وما علي كقائد جيش تحرير السودان اقدم أﻻ ان أقول للرفيق عباس ( مليون خطوة للخلف مارش ) وتراجع عن مواقفك الحالية و( اعمل خلف دور فورا ) وحل المشكلة مع كماندر عبدالله حران بعيدا عن ( الملكية ) أو تعال عندنا هنا .



3 / تدخل ( الملكية ) في شئون الجيش ومحاولة استغلال الجيش في السياسة عواقبها وخيمة وما حرب ( الدولة ضد مواطنيها ) و ( ارهاب الدولة) وجرائم الحرب وجرائم اﻻبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ظلت مستمرة في السودان منذ البداية واليوم علي أشدها اﻻ دليل .

وﻻ مخرج ومحيص للوطن اﻻ برؤية جيش تحرير السودان التي أعدت خطط عملاقة وقطعت اشواط بعيدة في هيكلة الجيش الوطني السوداني الحديث .

وعلي كمرد عباس خميس ( بو ) وهو يعلم جيدا ممارسات ( الملكلية ) واوباش الكيزان بحقي و وهو يعلم جيدا أنني ايضا ظللت اتعرض لذات الهجمات تكرارا ومرارا لكنني ظللت اعفو لسبب انني من سمحت ( للملكية ) بان يتدخلو في شئون الجيش .

فقد تعرضت في الربع الاول للعام 2010 لنفس هجمة كمرد عباس وبطریقة اشرس واکبر .. وفعلا قام الرفاق بتنفيذ اعتقالات وسجن بعض ( الملكية ) المتامرين , وامتد يد الاعتقالات لجيش تحریر السودان وعندها اصدرت قرارات فورية باطلاق سراح الجميع جيش تحرير السودان و ( ملكية ) ایضا واغلاق الملف فورا .



4 / الرفيق عباس خميس ( بو ) دفعتي منذ المتوسطة واعرفه عن قرب منذ البدایة ومن ( ساسو لراسو ) وشخصيا من وقفت بقوة في أن يتولي مهام قيادة جيش تحرير السودان قطاع شرق السودان ، رغم الضغوط الهائلة والکبیرة التي صبت علي شخصي الضعيف لتولية قيادة جيشنا بجبهة الشرق اسوة بعبد العزيز نور عشر اخ الدکتور خلیل ابراهيم محمد غير الشقيق فرفضت الطرح رفضا باتا ، رغم اقدميتي ( ﻻكثر من عام من الرفيق عباس ) وقلنا ( کمرد عباس خمیس فی کلام مافی ) .. وفعلا تفرعت ﻻلعب دوارا قیادیة اهم فی حرکة حدیثة التکوین وقتها ..

وقاد الرفيق عباس خميس ( بو ) جبهة الشرق بجدارة رغم تآمر ( الملكية ) الذين في الحركة علیه منذ البدایة ، وقد فعلو بأحد اقرب الاقربین الینا نفس الممارسات التي مورست بالرفيق عباس اليوم وذلك ﻻنني كنت معه معه وآخرين رفضنا أن يكون نائب رئيس الحركة احد اوباش الکیزان ، وقد وقف بقوة كماندر عبدالعزيز الحلو رئيس الحركة الشعبية قائد عام الجيش الشعبي لتحرير السودان في 2003 ومطلع 2004 ( شمال ) اليوم .. وقف معنا يومئذ ، وله الف مليون تحیة ، فقد ظل هو الآخر یقف معنا فکرا وطرحا وعدة وعتادا منذ البدایة جنب الی جنب مع الدکتور جون قرنق دیمبیور ، ووضع لنا الخطط العملاقة ، وخط لنا الخطوط العريضة , وكان لكماندر مني مناوي موقف صلب حيث قطع بانه ( والله لوفضلنا نفرين كوز دا مايكون نائب رئيس ) ، وكنا نحن ضحايا ( ملكية ) .. وکمرد عباس شاهد کیف تم ظلما وعدوانا ربط وسجن اهانة رفيقنا الذی یربطه بناء صلات القربی والدم والذي كنا معا حين التقينا كماندر عبدالعزيز الحلو ، وكماندر مني مناوي بوشايات وأكاذيب مكشوفة ، بينما ذهب شخصي لكماندر مناوي وذلك بعد ان تآمر مدير مكتبه مع ( الملكية) ومكتب اسمرا وامدو الرفيق عبدالواحد بجملة أكاذيب وافتراءات اقلها اننا نتآمر مع كماندر مناوي ضده للاطاحة به ، وكان ردنا للرفیق عبدالواحدعنيفا لکن تصرفنا والجیش تصرف ..

فاحذر .. ثم احذر طموحات ( الملكية ) واكاذيبهم وتدخلهم في الجيش يا كمرد عباس خميس .

و ( امشي اعمل تباه لكمرد حران فورا ..فورا واطرح مشاكلك بالجيش ) أو تعال عندنا هنا .



5 / القادة الفاسدون ومن ﻻيمثلون اﻻ اقل من انفسهم هم هؤﻻء الذين تم ابعادهم من مواقع ما فعلو فیها غیر الدمار والخراب ، وسنحیطکم علما لاحقا بتفاصیل تفاصیل الساقط محمد زکریا یحیی و احمد ابراهیم ومن معهم والذین لیس لهم هم الا مصالحههم الشخصیة المجردة واللحظیه .



٦ / تدخل ( الملکیة ) فی مهام الجیش عواقبها وخیمة ونتائجها كارثية ، وما وصل السودان الی هذا الحال المشین الا بتدخل الجیش فی السیاسیة ، وتحول الجيش الوطني الي مليشيات عسكرية للاحزاب التقلية والقوي الرجعية ، وتدخل الملکیة فی شٸون الجیش منذ البدایة والیوم علی اشدها .. ولا مخرج محيص للسودان من نفقها المظلم الحالي الا برٶیة وطرح حرکة جیش تحریر السودان العسکریة وهیکلة الجیش السودانی وتنظیمها وتدریبها وتأهليها لیکون حامیة الحدود والتراب الوطنی من العدوان الخارجی ، وقد اعددنا كوادر مؤهلة وتلقینا فی جیش تحریر السودان ارفع التدریبات فی هذا الخضم وسیکون الجیش الوطني السودانی المزمع فی مقدمة جیوش العالم .. وذلك برؤية وطرح حرکة / جیش تحریر السودان العسكرية العملاقة ( فلسنا الوحيدون ولكننا أﻷفضل ) في كل شئ .. لسنا الوحيدون ولكننا من نمتلك بقوة عصا موسي السحري حل ﻻزمات كلها جميعا ومن بينها أزمة العسكرية والجيش السوداني وقوها أﻷمنية كافة .



ستظل وقفتنا بخط النار رائعة طويلة ..

و سنعلم التاريخ ما معنى الصمود و ما البطولة ..

سنذيقهم جرحاً بجرح ..

ودماً بدم ..

والظلم ليلته قصيرة



حيدر محمد أحمد النور

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