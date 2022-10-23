بيان مهم من تحالف قوى التغيير السودانية

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10-23-2022, 03:26 PM

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بيان مهم من تحالف قوى التغيير السودانية

    03:26 PM October, 23 2022

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    بسم الله الرحمن الرحيم
    *الدورة الثامنة 2022/2026م*
    🇸🇩🇸🇩🇸🇩🇸🇩🇸🇩


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    قال تعالى: ((وَلَا تَنَٰزَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۖ وَٱصْبِرُوٓاْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ))
    📖الأنفال : ٤٦

    جماهير شعبنا السوداني العزيز ...
    تابعتم ما جرى من أحداث محزنة في جنوب الوطن العزيز بمنطقة ود الماحي بولاية النيل الأزرق ومنطقة لقاوة بغرب كردفان من جرائم قتل وحرق وتمثيل نتجت عن الحرب القبلية المستعرة هناك والتي تسبب فيها نظام القبلية والعنصرية والطائفية الديكتاتوري المليشياوي البغيض .
    وقد حذرنا مراراً وتكراراً من أن إنعدام دولة القانون والمؤسسات وسيادة حكم القانون(الدولة المدنية الديموقراطية) له آثار مدمرة للوطن والمواطن ، ولذلك وضح جلياً ضرورة التمسك بديموقراطية الدولة والإعتراف بتعددية الشعب السوداني وحماية هذه التعددية بموجب الدستور والقانون، كما وضح أن مصير الوطن التمزق والتفكك والغرق في حمامات دماء وإستمرار الحروب وإنتقال هذه الحروب إلى بقية جسد الوطن المتهالك والتي ستهلك الحرث والنسل وتأكل نارها الأخضر واليابس فيتحول السودان إلى دويلات أو أمارات صغيرة قبلية متناحرة حدودياً في ظل إستمرار حكم الطغاة الجبابرة لهذا البلد.. فلا نجد سلاماً ولا وحدة ...
    وبالرجوع لأحداث النيل الأزرق وغرب كردفان الأخيرة يتضح عدم قيام الأجهزة الأمنية بواجبها في حسم التفلتات وردع المعتدين وبسط هيبة الدولة وإنفاذ القانون .. الشيء الذي يلقي بظلال الريبة والشك حول هذه الأجهزة التي يذبح مواطنها أمام ناظريها دون أن تحرك ساكن ... مما يؤكد وجوب هيكلتها ...
    إننا في تحالف قوى التغيير السودانية نحمل النظام الحاكم في المركز وفي الإقليم المسؤولية عما جرى من جرائم ، وندعو إلى فتح تحقيق عاجل حول ما جرى وكيف جرى ومن يقف خلفه ...
    كما ندعو جميع أبناء شعبنا بمختلف قبائلهم وأعراقهم وأديانهم إلى نبذ القبلية والعنصرية والطائفية وإعلاء الحس الوطني على القبلي .. وحل الخلافات عبر الأجهزة العدلية المختصة ، كما نطالب السلطة الحاكمة بضرورة تسليم السلطة للشعب لإنقاذ الوطن من شبح الحرب القبلية الأهلية الشاملة التي تلوح في الأفق .


    *إعلام التحالف*
    الأحد ٢٣ / أكتوبر / 2022م




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