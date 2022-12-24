بيان مهم من اللجنة المكلفة بمتابعة مطالب العالمين بوزارة الصناعة

التحية والتقدير للعاملين بوزارة الصناعة وهم يبذلون كل جهودهم لتطوير وتنمية القطاع الصناعي ويشرفون عليه على إمتداد ولايات السودان شرقها وغربها ...جنوبها وشمالها.
العاملون الشرفاء كما تعلمون إن لجنتكم قد تقدمت بمذكرة في سبتمبر من العام 2022م السيد الوزير والوكيل حوت جزء يسير من مطالبكم المشروعة وفي حدود ما يكفل العيش الكريم للعاملين وقد خاطبت وزير الصناعة كلاً من مجلس الوزراء ووزارة المالية والتخطيط الإقتصادي بخطابين منفصلين بتاريخ 31/أكتوبر/2022م.
ردت وزارة المالية سلبياً على استحقاقنا في إيرادات القطاع الصناعي بينما لم يرد مجلس الوزراء حتي لحظة كتابة البيان على تحسين شروط الخدمة.
إن تنازل العاملين عن مطالبهم أمر مستحيل ولن نقبل أن تتعامل الجهات المختصة في الدولة مع العاملين بالتمييز تمنح البعض شروط عمل مجزية وحوافز مليونية وتحرم البعض من أبسط حقوقهم في العيش الكريم وهذا أمرٌ نرفضه ولن نسمح بإستمراره ونطالب بعدالة الأجور.
أضف إلى ذلك التردي المريع في بيئة العمل بالوزارة وتجاهل إكمال إجراءات الترقيات وتفعيل الهيكل الوظيفي المجاز سلفاً وإجازة هيكل العمال وغيرها من الإجراءات الإدارية.
عليه نعلن لكل العاملين بوزارة الصناعة الإضراب عن العمل يومي الإثنين والثلاثاء 26_ 27 ديسمبر 2022م ( نرجو من جميع العاملين الحرص علي الحضور ) وسيتم تقييم مدى إستجابة الجهات المختصة لطلبات العاملين وفي حالة عدم الإستجابة لكافة المطالب سيكون لكل حدث حديث.
لجنة مطالب العاملين بوزارة الصناعة 24/ديسمبر/2022م
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