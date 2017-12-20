بيان مهم مشترك حركة / جيش تحرير السودان حركة / تحرير السودان المجلس الإنتقالي

09:46 PM December, 20 2017 سودانيز اون لاين

بيانات سودانيزاونلاين-فنكس-اريزونا-الولايات المتحدة

مكتبتى

رابط مختصر

حملت التسريبات والأخبار التي ترد إلينا من دأخل أقبية وزنازين نظام الإنقاذ الدموي أن هناك الكثير من الممارسات الإجرامية واللأ أخلاقية يُعاني منها الأسرى المناضلين تتمثل في التعذيب الجسدي والعنف اللفظي على يد أجهزة النظام وزبانيته، وهذا يؤكد ما ظللنا نُعلنه مراراً وتكراراً منذ بداية الصراع في السودان أن النظام لا يكترث للمواثيق والعهود الدولية في معاملة الأسرى والمعتقلين السياسيين، فالتحقيقات التي تتم مع الأسير تحتشد بكل أنواع الإستحقار والإهانة، فضلاً عن التعذيب في بيوت الأشباح وهناك أدلة دامغة تُثبت أن أجهزة النظام الأمنية قد إرتكبت جرائم التعذيب في حق الأسري، وهناك حالات سيئة وطارئة تعرض لها الرفاق لدرجة نقلهم للعلاج بسبب سوء صحتهم نتيجةً للتعذيب الذي تعرضوا له في بيوت أشباح النظام بغرض تصفيتهم بدمٍ بارد وبطريقة ممنهجة ومخططة. أيضاً قام نظام الأبرتهايد الإخواني بتصفية بعض الرفاق دأخل بيوت الأشباح والشهيد محمد سليمان والشهيد زكريا خير أدلة.

مؤخراً تم ترحيل هؤلاء الأُسَرى الي سجن الهدي، وهم في حالة صحية متدهورة و متردية للغاية بسبب حقنهم بمواد سامة ورغم ذلك لم يسمح النظام لهم بتلقي العلاج وتركهم ضحايا للموت البطئ.

لقد ظلت معاناة الأسري مستمرة وفي تصاعد و حالتهم الصحية تنحدر نحو الأسوأ، ونتيجة لذلك فقد فقدنا اليوم الرفيق نصر الدين إسحق محمد بسبب التعذيب وحرمانه من العلاج، كذلك هناك 34 من الرفاق السجناء في حالة خطرة للغاية، وقد رفض النظام وإدارة السجن ترحيلهم إلي المستشفي الخارجي، وحجزهم في مستشفي السجن الذي يفتقر لأبسط متطلبات العلاج.

كل هذه الممارسات تُعد إنتهاكاً وأضحاً للقانون الدولي الإنساني وللحقوق التي يجب أن يُعامل بها الأسير ويخضع لها.

نحن نناشد الأمم المتحدة ومنظماتها التي تهتم بحقوق الإنسان والمجتمع الدولي والإتحاد الأوروبي وكل الشعب السوداني بمختلف تنظيماته السياسية ونشطاء حقوق الإنسان ومنظماته في الدأخل والخارج بالعمل فوراً علي متابعة أحوال الأسرى كواجب إنساني وأخلاقي تقتضيه كل الأعراف والمواثيق والعهود الدولية والضغط على النظام لمرأعاة حقوق هؤلاء الأسرى وفقاً للقوانين والأعراف والمواثيق الدولية والإمتناع عن الإقدام علي إرتكاب هذه الفظائع التي تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.



المجد والخلود لشهدائنا الأبرار.

وعاجل الشفاء للجرحي الأبطال.

والحريّة للأسري والمعتقلين والوطن.



محمد حسن هارون

الناطق الرسمي لحركة جيش تحرير السودان

دريج ادم عبدالله

الناطق الرسمي لحركة جيش تحرير السودان"المجلس الإنتقالي"

2017/12/20م |Articles |News |مقالات |بيانات