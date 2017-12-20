كيفية الحصول على (الطاعون)
منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest [دخول]
اخر زيارك لك: 24-12-2017, 05:56 AM الصفحة الرئيسية

اخبار و بيانات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »

بيان مهم مشترك حركة / جيش تحرير السودان حركة / تحرير السودان المجلس الإنتقالي

20-12-2017, 09:46 PM

بيانات سودانيزاونلاين
<aبيانات سودانيزاونلاين
تاريخ التسجيل: 12-09-2013
مجموع المشاركات: 1709

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


بيان مهم مشترك حركة / جيش تحرير السودان حركة / تحرير السودان المجلس الإنتقالي

    09:46 PM December, 20 2017

    سودانيز اون لاين
    بيانات سودانيزاونلاين-فنكس-اريزونا-الولايات المتحدة
    مكتبتى
    رابط مختصر


    حملت التسريبات والأخبار التي ترد إلينا من دأخل أقبية وزنازين نظام الإنقاذ الدموي أن هناك الكثير من الممارسات الإجرامية واللأ أخلاقية يُعاني منها الأسرى المناضلين تتمثل في التعذيب الجسدي والعنف اللفظي على يد أجهزة النظام وزبانيته، وهذا يؤكد ما ظللنا نُعلنه مراراً وتكراراً منذ بداية الصراع في السودان أن النظام لا يكترث للمواثيق والعهود الدولية في معاملة الأسرى والمعتقلين السياسيين، فالتحقيقات التي تتم مع الأسير تحتشد بكل أنواع الإستحقار والإهانة، فضلاً عن التعذيب في بيوت الأشباح وهناك أدلة دامغة تُثبت أن أجهزة النظام الأمنية قد إرتكبت جرائم التعذيب في حق الأسري، وهناك حالات سيئة وطارئة تعرض لها الرفاق لدرجة نقلهم للعلاج بسبب سوء صحتهم نتيجةً للتعذيب الذي تعرضوا له في بيوت أشباح النظام بغرض تصفيتهم بدمٍ بارد وبطريقة ممنهجة ومخططة. أيضاً قام نظام الأبرتهايد الإخواني بتصفية بعض الرفاق دأخل بيوت الأشباح والشهيد محمد سليمان والشهيد زكريا خير أدلة.
    مؤخراً تم ترحيل هؤلاء الأُسَرى الي سجن الهدي، وهم في حالة صحية متدهورة و متردية للغاية بسبب حقنهم بمواد سامة ورغم ذلك لم يسمح النظام لهم بتلقي العلاج وتركهم ضحايا للموت البطئ.
    لقد ظلت معاناة الأسري مستمرة وفي تصاعد و حالتهم الصحية تنحدر نحو الأسوأ، ونتيجة لذلك فقد فقدنا اليوم الرفيق نصر الدين إسحق محمد بسبب التعذيب وحرمانه من العلاج، كذلك هناك 34 من الرفاق السجناء في حالة خطرة للغاية، وقد رفض النظام وإدارة السجن ترحيلهم إلي المستشفي الخارجي، وحجزهم في مستشفي السجن الذي يفتقر لأبسط متطلبات العلاج.
    كل هذه الممارسات تُعد إنتهاكاً وأضحاً للقانون الدولي الإنساني وللحقوق التي يجب أن يُعامل بها الأسير ويخضع لها.
    نحن نناشد الأمم المتحدة ومنظماتها التي تهتم بحقوق الإنسان والمجتمع الدولي والإتحاد الأوروبي وكل الشعب السوداني بمختلف تنظيماته السياسية ونشطاء حقوق الإنسان ومنظماته في الدأخل والخارج بالعمل فوراً علي متابعة أحوال الأسرى كواجب إنساني وأخلاقي تقتضيه كل الأعراف والمواثيق والعهود الدولية والضغط على النظام لمرأعاة حقوق هؤلاء الأسرى وفقاً للقوانين والأعراف والمواثيق الدولية والإمتناع عن الإقدام علي إرتكاب هذه الفظائع التي تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

    المجد والخلود لشهدائنا الأبرار.
    وعاجل الشفاء للجرحي الأبطال.
    والحريّة للأسري والمعتقلين والوطن.

    محمد حسن هارون
    الناطق الرسمي لحركة جيش تحرير السودان
    دريج ادم عبدالله
    الناطق الرسمي لحركة جيش تحرير السودان"المجلس الإنتقالي"
    2017/12/20م
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]net

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de