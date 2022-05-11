بسم الله الرحمن الرحيم تنسيقية لجان مقاومة محلية مروي
بيان جماهيري:- (ياملطشة فرعون موسي الشوارع عاد علي مين تَحَلقوا دِقون كان إنخَلَقتوا جُداد الشعب كلو عيون والاُمّه بالمرصاد)
ظللنا نرصد تحركات الفلول سواقط النظام الساقط كيزان محلية مروي الذين لفظهم الشعب بثورته العظيمة واسكنهم مزبلة التاريخ ظللنا نرصد خروجهم من مزابلهم في ظل الغطاء الذي يقدمه لهم انقلاب اللجنه الامنيه في25اكتوبر 2021م والتي هي في الاصل امتداد لنظام الاخوان المتٱسلمين رصدنا تحركاتهم اليوم بمروي واجتماعاتهم بقاعة جامعة امدرمان الاسلاميه فرع مروي وبيوت اخري وتحشيدهم مدفوع الاجر للسابله وهم بِضع مُنبَتين ارزقيه قطعت ثورة الشعب العظيمه مصالحهم وتحت فقه القبيله الكالح وتدثرهم بدثار القبليّه والمناطقيه المُنتنه وبحجة انهم مستهدفون من مكون قبلي محدد ويهربون من الحقيقه الواضحة ان الانقلاب وسدنته يستهدفون الشعب السوداني برمته وان وزير المالية بقوة الضراع الفاسد جبريل ابراهيم لايعبر عن مكون قبلي او عرقي محدد إنما يعبر عن انقلاب اللجنه الامنيه وان هذا التحشيد القبلي الذي ينتهجه كيزان محلية مروي مضر بالنسيج الاجتماعي ومضر بتماسك لحمة الوطن وسلامة اراضيه يتم التحشيد باسم القبيله لاخراج القتله والفاسدين من السجون علي شاكلة القاتل عراب نظام الاخوان مؤسس كتائب الظل السادن علي عثمان محمد طه والسادن الفاسد القاتل عوض الجاز كما يتم التحشيد لعودة القاتل السادن مدير جهاز امن الاخوان المسلمين صاحب بيوت الاشباح سيئة السمعه الملطخه اياديه بدماء الشهداء من لدن د علي فضل الي الشهيد الاستاذ احمد الخير ورفاقه ومجازر بورتسودان وامري والعرقوب وكجبار وشهداء مدينة كريمه والذي هتفنا ضده ياعنصري ومغرور كل البلد دارفور الدموي صلاح قوش
جماهير شعبنا الصامد هذي الحِيَل والٱلاعيب لن تنطلي علينا ونقول بكل وضوح انها لاتعدوا سوي كَشكَشة كوزَنه)
كل تحركات الفلول بمروي وغيرها من مناطق داخل المحليه مدفوعة الثمن يقف خلفها المؤتمر الوطني المحلول وسدنته مهما تلونوا مفضوح نهجهم ومرصوده تحركاتهم التي تقودها رموزهم علي شاكلة ربيب الكيزان عثمان العمده الذي عَمّده السفاح قوش ليصبح ناظراً لعموم الشايقيه وماهو الا ناظراً للمؤتمر الوطني وحرامي الكرته (والي) الغفله ومدير مكتبه (المُنبَت) صاحب الشهادات المزوره الذي مستغلاً لسلطاته وضعف الوالي يمارس ٱسوٱ انواع الفساد الاداري مستهدفاً الموظفيين الحكوميين بالتشريد والتنكيل. واخرون نمتلك داتا بٱسمائهم وملفات فسادهم وحيازتهم علي ارضي الدوله بغير وجه حق يستنفرون الضعفاء علي امتداد الاسافير ويدعون لعسكرة البسطاء تحت غطاء قوات (درع الشمال) بينما مزارعي الشمال يشردون من اراضيهم لصالح الرٱسماليين الطفيليين وتطاردهم البنوك الربويه وينجر ذلك علي مخلفات الانقلاب ولاسواه. وتارات بإستغلال المغني محمد النصري الذي نٱسف لموقفه الذي ينم عن خواء فكري وساس وَعي مائل حتي وان بدٱ لمحبي اغانيه غير ذلك فهو عدو للثوره وخط الثوره حتي وان تناول بالغناء ملاحم الثائر الشهيد محمد الحسن سالم (حميد) عليه الرحمه وتبقي المواقف وتبقي قناعتنا الراسخه بٱن (الكوز سلوك) (ومواقف) فبئساً لك من مُغنٍ (تِفِل) (وقونة طنبور)وعسكري تالف ممجداً للتالفين بئساً لمواقفك التي تمجد فيها القتله الذين يوفروا لك (المعلوم) وتدعو لإستقبالهم وتري بٱن الخطوه تٱخرت لكن (كلو بي تمنو).
جماهير محلية مروي الشرفاء:-
نربٱ نحن في لجان مقاومه محلية مروي بٱنفسنا ونعلن موقفنا الصارم من القتله واللصوص حتي وان كانوا اُولي قربي فلا قرابه مع الدماء ولاتصالح ولامساومه ونرفض كل اشكال الالتفاف الكيزاني الذي يمارس تحت الغطاء القبلي ونؤكد بٱن القتله مكانهم السجون وسوح المحاكم للقصاص وليس الاستقبال والتحشيد تحت دعاوي (المنطقه الفلانيه استقبلت فلان)ذلك لن يكون مبرراً علي الاطلاق ستنتصر ثورتنا العظيمه العنيده وستسكن القتله والفاسدين مزابل التاريخ وتقتص من قتلة الشهداء فلاتصالح ولاتسامح مع دماء الابرياء الذين لم يجرموا في حق وطنهم وشعبهم بل خرجوا شاهرين سلاح سلميتهم معبين الحناجر بالهتاف فحصدت ارواحهم بنادق صلاح قوش واعوانه سنمضي في منهاضة تلكم التحركات الكيزانيه ونفضحها بادواتنا ومعاولنا الثوريه السلميه والمجربة
أخيراً
بنقولكم يامفترين العندو دين مابيسرق البلد العبادو موحدين والعندو دين ماب يبني قصرو العالي فوق جوع الغلابه المعدمين والعندو دين ماب يسمي اعداء الوطن جند الوطن والحادبين والعندو دين ماب يَسَمِي من قالوا الحقيقه المُرّه خونه ومارقين وبنقولكم حالفين يمين .
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